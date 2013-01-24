搜尋關鍵字
輕鬆照護您的秀髮
全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
輕鬆照護您的秀髮
全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點
輕鬆照護您的秀髮
全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
輕鬆照護您的秀髮
全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點
此吹風機的折疊式握把設計賦予它小巧精緻的外觀，可輕鬆收入最狹小的空間，隨身攜帶幾乎不是問題。
1200W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。
這台小巧的吹風機提供 3 種預選的溫度和風速設定，可採用低溫、護髮或快乾方式吹整秀髮。
冷風設定讓您以相對低溫吹乾秀髮，將髮質損傷降到最低，尤其適合細柔、乾燥和受損的髮質。在炎熱的夏季中，這是最完美的設定！
溫控護髮設定能提供最佳的吹風溫度，讓秀髮備受呵護。溫控護髮結合最佳風流與溫度，可快速吹乾頭髮，且不過熱，並能維持頭髮健康水分，給您一頭亮麗柔順的秀髮。
本吹風機外型輕巧、符合人體工學。巧妙富現代感的設計讓機身輕巧容易握持。
快速風力設定 (II) 具備較高溫度與較強風力。即使外型輕巧，仍能提供 1200 瓦風力，讓您有效溫和地吹乾秀髮。
風力集中吹嘴可集中風量，讓秀髮亮麗有光澤