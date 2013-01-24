主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

EssentialCare

吹風機

BHC010
  • 輕鬆照護您的秀髮 輕鬆照護您的秀髮 輕鬆照護您的秀髮
    -{discount-value}

    EssentialCare 吹風機

    BHC010

    輕鬆照護您的秀髮

    全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$399.00

    EssentialCare 吹風機

    輕鬆照護您的秀髮

    全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點

    輕鬆照護您的秀髮

    全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$399.00

    EssentialCare 吹風機

    輕鬆照護您的秀髮

    全新飛利浦 Essential Care 基礎呵護吹風機具備精巧可愛外型與強勁風力。1200W 風力協助您輕柔迅速地吹乾秀髮。彈性護髮設定經特殊設計，可滿足各種吹整需求並提供額外呵護。 查看所有優點

    類似產品

    See all hair-dryers

      輕鬆照護您的秀髮

      • 1200W
      • 迷你型
      折疊式握把，攜帶方便

      折疊式握把，攜帶方便

      此吹風機的折疊式握把設計賦予它小巧精緻的外觀，可輕鬆收入最狹小的空間，隨身攜帶幾乎不是問題。

      1200W 溫和吹整打造水亮美髮

      1200W 溫和吹整打造水亮美髮

      1200W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。

      針對不同需求提供 3 種預選的彈性吹整設定

      針對不同需求提供 3 種預選的彈性吹整設定

      這台小巧的吹風機提供 3 種預選的溫度和風速設定，可採用低溫、護髮或快乾方式吹整秀髮。

      冷風設定，更能溫和吹整

      冷風設定，更能溫和吹整

      冷風設定讓您以相對低溫吹乾秀髮，將髮質損傷降到最低，尤其適合細柔、乾燥和受損的髮質。在炎熱的夏季中，這是最完美的設定！

      護髮溫控設定

      護髮溫控設定

      溫控護髮設定能提供最佳的吹風溫度，讓秀髮備受呵護。溫控護髮結合最佳風流與溫度，可快速吹乾頭髮，且不過熱，並能維持頭髮健康水分，給您一頭亮麗柔順的秀髮。

      輕巧設計，操作容易，攜帶方便

      本吹風機外型輕巧、符合人體工學。巧妙富現代感的設計讓機身輕巧容易握持。

      快速風力設定，帶來有效溫和的吹整效果

      快速風力設定 (II) 具備較高溫度與較強風力。即使外型輕巧，仍能提供 1200 瓦風力，讓您有效溫和地吹乾秀髮。

      風力集中吹嘴可集中風量，讓秀髮亮麗有光澤

      風力集中吹嘴可集中風量，讓秀髮亮麗有光澤

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1200  W
        電線長度
        1.5  m
        電壓
        110 V

      • 特色

        折疊式握把
        收納掛環

      • 配件

        附件
        噴嘴

      • 設計

        顏色
        冰淇淋粉
        圖形
        紫丁香雨

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品