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智慧主動式保護功能，給您更健康強韌的髮絲
飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
智慧主動式保護功能，給您更健康強韌的髮絲
飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
智慧主動式保護功能，給您更健康強韌的髮絲
飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
智慧主動式保護功能，給您更健康強韌的髮絲
飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
ThermoShield 智能風熱吹護是飛利浦一項創新技術，為您的秀髮提供聰明又卓越的保護。感應器會持續診斷空氣熱度並不斷調整溫度，以迅速且健康的方式吹乾頭髮。當 ThermoShield 智能風熱吹護感應器啟動時，LED 只會在溫度下降時亮起。此時，您可能會感受到規則的溫度變動，不再單點過熱，您的秀髮與頭皮也會受到主動式保護，避免過熱高溫傷害。
智慧型控制面板是吹風機革命性的按鈕操作使用者介面，它比傳統的開關方式更便利，而且提供 4 種更聰明的預設設定，包括「Fast Drying」(快速吹整)、「Active Drying」(自動乾燥)、「Scalp Care」(頭皮保養) 與「Easy Styling」(輕鬆造型)，可滿足所有居家吹整及造型需求。其中的「Active Drying」(自動乾燥) 和「Scalp Care」(頭皮保養) 功能採用 ThermoShield 智能風熱吹護技術，讓您可更放心吹整。如需每項功能更多詳細資料，請參考使用手冊。
立即釋放 4 倍負離子，讓秀髮滑順、不毛躁。負離子功能可消除靜電、改善髮質與頭皮，並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮滑順又閃閃動人。雙負離子出口，一個在吹風機中心，另一個接近出風口，確保負離子氣流分佈均勻，並產生絕佳護髮效果。
1600W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。
這是吹風機不可或缺的一項專業級功能。持續按住瞬間冷風鍵時，空氣會冷卻至環境溫度，讓您能更快速定型。放開按鍵後，溫度即會上升。
此吹風機採用折疊式握把設計，方便您打包、收納或隨身攜帶。
風力集中吹嘴的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可快速吹乾頭髮，並更準確修整細部造型。
加強護髮的設計適合敏感性頭髮，例如染髮或受損髮質。豐盈造型蓬鬆烘罩可柔化氣流，讓熱度均勻散佈。飛利浦結合 ThermoShield 智能風熱吹護技術，為您帶來最佳護髮效果。
彈性捲髮豐盈造型蓬鬆烘罩在吹整時能讓風流均勻分佈於髮絲、提升髮量豐盈感並增加捲度。為達最佳效果，請盡量使其靠近頭頂和髮根部位，豐盈造型蓬鬆烘罩質地細緻的梳齒可增加髮量、打造彈力豐盈的捲髮造型。
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