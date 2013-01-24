ThermoShield 智能風熱吹護提供主動式溫度保護

ThermoShield 智能風熱吹護是飛利浦一項創新技術，為您的秀髮提供聰明又卓越的保護。感應器會持續診斷空氣熱度並不斷調整溫度，以迅速且健康的方式吹乾頭髮。當 ThermoShield 智能風熱吹護感應器啟動時，LED 只會在溫度下降時亮起。此時，您可能會感受到規則的溫度變動，不再單點過熱，您的秀髮與頭皮也會受到主動式保護，避免過熱高溫傷害。