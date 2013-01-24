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8000

吹風機

BHD628/01
1 獲獎記錄
  • 以 SenseIQ 進行個人化吹整 以 SenseIQ 進行個人化吹整 以 SenseIQ 進行個人化吹整
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    8000 吹風機

    BHD628/01
    1 獲獎記錄

    以 SenseIQ 進行個人化吹整

    隆重介紹搭配 SenseIQ 技術的飛利浦吹風機。可感應及適應秀髮，調整溫度以避免過熱，維持頭髮健康水分。每次吹整，都帶給您呵護備至的亮麗秀髮。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$4,999.00

    8000 吹風機

    以 SenseIQ 進行個人化吹整

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    8000 吹風機

    以 SenseIQ 進行個人化吹整

    隆重介紹搭配 SenseIQ 技術的飛利浦吹風機。可感應及適應秀髮，調整溫度以避免過熱，維持頭髮健康水分。每次吹整，都帶給您呵護備至的亮麗秀髮。 查看所有優點

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      以 SenseIQ 進行個人化吹整

      給您水亮、光滑柔順的健康秀髮

      • 個人化技術
      • 紅外線感應器
      • 強力吹風：吹整速度加快 20%*
      • 最高鎖住 90% ** 水分
      個人化吹整體驗

      個人化吹整體驗

      SenseIQ 技術打造個人化吹整體驗。感應。吹風機的紅外線感應器會持續感應秀髮溫度，提供個人化的保護。適應。每次吹整時感應器會調整溫度達 4,000 次**，避免秀髮過度受熱。呵護。我們的感應及適應技術能在吹整時保護頭髮，最高鎖住秀髮 90%** 的天然水分。

      感應秀髮溫度

      感應秀髮溫度

      其他吹風機只能測量吹風溫度，而飛利浦吹風機搭載 SenseIQ 技術則可測量秀髮溫度，避免秀髮過度受熱。紅外線感應器可確保您的秀髮享受完美的吹整體驗。

      調整吹整效能

      調整吹整效能

      每次吹整時，搭載 SenseIQ 的吹風機可調整吹風溫度達 4,000 次***，避免秀髮過度受熱。

      專為呵護秀髮而設計

      專為呵護秀髮而設計

      SenseIQ 為您量身打造全新的吹整體驗。每次吹整都可保留高達 90% 的天然水分**，保持光澤健康的髮質。

      強勁風力：吹整速度加快 20%*

      強勁風力：吹整速度加快 20%*

      高效能風扇與馬達的設計可產生強勁風力，讓您吹整速度加快 20%*。

      吹整預設模式

      吹整預設模式

      2 段速與 3 種吹整預設模式皆可透過觸感絕佳的滑桿輕鬆選擇。選擇模式：「溫和」模式加倍呵護；「吹整」模式適合日常使用，「快速」模式迅速加熱。「溫和」和「吹整」模式均可啟用 SenseIQ，提供個人化的吹整體驗。

      吹整吹嘴

      吹整吹嘴

      若要達到快速吹整的效果，請使用特殊設計的吹整吹嘴。此吹嘴可 360 度旋轉，使感應器發揮最佳效能，確保風力更集中，氣壓更大。實現完美吹整效果。

      風力集中吹嘴

      風力集中吹嘴

      吹嘴的 11 公釐開口集中風力，最適合用於精準造型，此時應關閉 SenseIQ 模式。我們建議您使用吹嘴時搭配「快速」模式及速度 1，以塑造您想要的髮型。

      捲髮豐盈造型蓬鬆烘罩

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      獨特設計的豐盈造型蓬鬆烘罩，讓您打造捲髮造型時既輕鬆又省力。選擇理想的溫度和速度，創造出豐盈且造型美觀的捲髮。

      負離子護髮

      負離子護髮

      立即釋放 2 倍**** 負離子，讓秀髮滑順、不毛躁。負離子功能可消除靜電、調理髮質與頭皮，並撫平頭髮毛鱗片，達到滑順與亮麗效果。

      輕巧設計

      輕巧設計

      專為方便使用及收納所設計，重量減輕 20%*** 且好抓握。

      技術規格

      • 護髮技術

        SenseIQ 技術
        負離子護髮
        2 倍負離子

      • 附件

        噴嘴
        • 吹整吹嘴
        • 11 公釐風力集中吹嘴
        彈性捲髮豐盈造型蓬鬆烘罩

      • 特色

        瞬間冷風鍵
        收納掛環

      • 技術規格

        電壓
        110  V
        瓦數
        1500  W
        電線長度
        2 公尺

      • 客戶服務

        2 年全球保固

      取得產品支援

      前往客戶服務

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          獲獎記錄

          • 相較於 HP8280，1500 W 吹風機搭配吹嘴的速度較快
          • *以溫和模式吹整 5 分鐘後的結果
          • * * 此數據於 10 分鐘吹整過程中測得
          • * * * 相較於 HP8280
          • * * * * 相較於 HP8280，不含電線、附件 (結果可能因不同測量方式而有所不同)