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SenseIQ 技術打造個人化吹整體驗。感應。吹風機的紅外線感應器會持續感應秀髮溫度，提供個人化的保護。適應。每次吹整時感應器會調整溫度達 4,000 次**，避免秀髮過度受熱。呵護。我們的感應及適應技術能在吹整時保護頭髮，最高鎖住秀髮 90%** 的天然水分。
其他吹風機只能測量吹風溫度，而飛利浦吹風機搭載 SenseIQ 技術則可測量秀髮溫度，避免秀髮過度受熱。紅外線感應器可確保您的秀髮享受完美的吹整體驗。
每次吹整時，搭載 SenseIQ 的吹風機可調整吹風溫度達 4,000 次***，避免秀髮過度受熱。
SenseIQ 為您量身打造全新的吹整體驗。每次吹整都可保留高達 90% 的天然水分**，保持光澤健康的髮質。
高效能風扇與馬達的設計可產生強勁風力，讓您吹整速度加快 20%*。
2 段速與 3 種吹整預設模式皆可透過觸感絕佳的滑桿輕鬆選擇。選擇模式：「溫和」模式加倍呵護；「吹整」模式適合日常使用，「快速」模式迅速加熱。「溫和」和「吹整」模式均可啟用 SenseIQ，提供個人化的吹整體驗。
若要達到快速吹整的效果，請使用特殊設計的吹整吹嘴。此吹嘴可 360 度旋轉，使感應器發揮最佳效能，確保風力更集中，氣壓更大。實現完美吹整效果。
吹嘴的 11 公釐開口集中風力，最適合用於精準造型，此時應關閉 SenseIQ 模式。我們建議您使用吹嘴時搭配「快速」模式及速度 1，以塑造您想要的髮型。
獨特設計的豐盈造型蓬鬆烘罩，讓您打造捲髮造型時既輕鬆又省力。選擇理想的溫度和速度，創造出豐盈且造型美觀的捲髮。
立即釋放 2 倍**** 負離子，讓秀髮滑順、不毛躁。負離子功能可消除靜電、調理髮質與頭皮，並撫平頭髮毛鱗片，達到滑順與亮麗效果。
專為方便使用及收納所設計，重量減輕 20%*** 且好抓握。
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