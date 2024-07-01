增進秀髮光澤減少毛躁

雙重氣流技術從兩個進風口同時吸入空氣，然後將其壓縮成一道強勁的吹整氣流，極致穩定的效能可讓秀髮柔順潤澤。這可不是我們的一面之詞，94% 的使用者*** 都表示他們的秀髮在使用飛利浦 8000 系列吹風機後變得柔順。