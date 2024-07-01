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BHD837/11
目前最快的吹風機
隆重介紹飛利浦 8000 系列吹風機。這是我們最精巧的高速離子吹風機，專為保護秀髮不受熱傷害所設計，搭載 ThermoShield Advanced 溫度感應器，馬上給您強韌、水亮有光澤的秀髮。
ThermoShield Advanced 感應器
強力無刷 DC 馬達
雙重氣流技術
呵護頭皮的溫和模式
使用我們最強大的高速吹風機，在短短幾分鐘內將您的濕髮吹乾。最先進的無刷 DC 馬達每分鐘轉速高達 110,000 次，可提供時速 228 公里 (141 英里) 的高效吹整風力，讓您可盡早開始享受最佳美髮日！
ThermoShield Advanced 技術可保護您的秀髮免受熱傷害，且維持達 100%** 的自然強韌。這項技術的感應器設計會每秒偵測 200 次環境溫度，然後調整吹整熱度以持續保護您的秀髮使其維持強韌。每次吹整都能安心維持健康髮質。
雙重氣流技術從兩個進風口同時吸入空氣，然後將其壓縮成一道強勁的吹整氣流，極致穩定的效能可讓秀髮柔順潤澤。這可不是我們的一面之詞，94% 的使用者*** 都表示他們的秀髮在使用飛利浦 8000 系列吹風機後變得柔順。
在 30 公分長高加索人頭髮上使用最高溫及最大風速設定測試
測試 Thermoshield 模式對比風乾
由 31 位使用者使用冷熱風交替模式測試
由 31 位使用者使用冷熱風交替模式測試
在最高溫及最大風速設定下測試
在冷熱風交替模式下測試，與風乾相比
不含電線與配件
相較於 2300W 的飛利浦 BHD530，在最高溫及最大風速設定下測試