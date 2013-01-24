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Satinelle Advanced

乾濕兩用美體刀

BRE620/00
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3 獲獎記錄
  • 速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理 速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理 速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理
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    Satinelle Advanced 乾濕兩用美體刀

    BRE620/00
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    速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理

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      技術規格

      • 配件

        除毛刀頭
        修整梳
        按摩頭
        收納包
        簡易旅行收納包
        清潔刷

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        LED 燈
        無線
        把手
        S 型握把

      • 效能

        除毛刀盤
        陶瓷刀盤
        除毛系統
        專利除毛系統
        美體刀頭
        加寬

      • 特色

        轉速設定
        2 種設定

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        使用時間
        達 40 分鐘
        充電
        • 充電式
        • 1.5 小時充電時間
        快速充電

      • 技術規格

        夾輪數
        17
        電壓
        15V / 5.4W
        夾輪數量
        32
        夾鑷動作速度 1
        每分鐘 64000
        夾鑷動作速度 2
        每分鐘 70400

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