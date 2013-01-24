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完整抓住最細微的毛髮
S 型握把有助於貼合身體曲線。極寬刀頭搭配陶瓷刀盤，能緊貼肌膚除毛，拔除細小毛髮，提供快速持久的效果。乾溼兩用，另附 5 種配件，量身訂製專屬的美容保養程序。 查看所有優點
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完整抓住最細微的毛髮
S 型握把有助於貼合身體曲線。極寬刀頭搭配陶瓷刀盤，能緊貼肌膚除毛，拔除細小毛髮，提供快速持久的效果。乾溼兩用，另附 5 種配件，量身訂製專屬的美容保養程序。 查看所有優點
輕鬆持握且符合人體工學設計的握把，不僅操作簡單，使用時亦可發揮最佳控制力道，全面無死角地運用於身體各部位。
我們的除毛刀頭以獨特的凹凸陶瓷材質所製，能夠完整抓住毛髮，即使是最細微的毛髮也無所遁形。
加寬型美體刀頭每次能覆蓋更多皮膚面積，除毛速度更快。
所有飛利浦美體刀都擁有獨一無二的系統，鑷子可提起並抓住平貼在肌膚上的毛髮，將其引導至最佳施力點以牢牢抓住，再拔除毛髮。結合獨特的圓形陶瓷刀盤，能緊貼肌膚除毛，更溫和地得到最佳除毛成果。
貼心的防滑握把，不論淋浴或泡澡，乾濕皆宜，實現溫和舒適的最佳使用效果。
獨特光照設計，確保不會遺漏細微的毛髮，於全身各部位都能實現最佳除毛效果。
以 90 度角使用飛利浦 Satinelle 美體刀，確保發揮最佳效能。
除毛刀頭可以更溫和的方式，徹底剃除身體不同部位的毛髮。隨附的修整梳可為比基尼線區域做造型。
為了以更溫和的方式除去不同身體部位的毛髮，本產品隨附臉部護蓋，可輕鬆去除不想要的臉部毛髮，另附敏感部位護蓋，有利於溫和修整腋下及比基尼線部位的體毛
按摩頭可舒緩除毛後的不適感。
身體護理替換頭能根據個別保養需求，提供更加個人化及便利的除毛保養程序。
配件
使用簡單
效能
特色
功率
技術規格