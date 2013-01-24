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Satinelle Advanced

乾濕兩用美體刀

BRE630/00
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2 獲獎記錄
  • 完整抓住最細微的毛髮 完整抓住最細微的毛髮 完整抓住最細微的毛髮
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    Satinelle Advanced 乾濕兩用美體刀

    BRE630/00
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    完整抓住最細微的毛髮

    S 型握把有助於貼合身體曲線。極寬刀頭搭配陶瓷刀盤，能緊貼肌膚除毛，拔除細小毛髮，提供快速持久的效果。乾溼兩用，另附 5 種配件，量身訂製專屬的美容保養程序。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$3,790.00

    Satinelle Advanced 乾濕兩用美體刀

    完整抓住最細微的毛髮

    S 型握把有助於貼合身體曲線。極寬刀頭搭配陶瓷刀盤，能緊貼肌膚除毛，拔除細小毛髮，提供快速持久的效果。乾溼兩用，另附 5 種配件，量身訂製專屬的美容保養程序。 查看所有優點

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      完整抓住最細微的毛髮

      操作簡單，效果持久

      • 腿部、身體及臉部專用
      • 5 個配件
      • 無線充電式
      • S 型握把設計
      方便操作的 S 型握把，可輕鬆使用於身體各部位

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      專利除毛系統

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      分別使用臉部和敏感部位專屬刀頭剃除多餘毛髮

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      隨附按摩頭

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      按摩頭可舒緩除毛後的不適感。

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      身體護理替換頭能根據個別保養需求，提供更加個人化及便利的除毛保養程序。

      技術規格

      • 配件

        除毛刀頭
        修整梳
        臉部刀頭
        敏感部位刀頭
        按摩頭
        收納包
        簡易旅行收納包
        清潔刷

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        LED 燈
        無線
        把手
        S 型握把

      • 效能

        除毛刀盤
        陶瓷刀盤
        除毛系統
        專利除毛系統
        美體刀頭
        30 公釐

      • 特色

        轉速設定
        2 種設定

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        使用時間
        達 40 分鐘
        充電
        • 5 分鐘快速充電
        • 充電式
        • 1.5 小時充電時間

      • 技術規格

        滾輪上的最佳除毛施力點
        32
        夾輪數
        17
        拉力/秒，速度 1
        960
        拉力/秒，速度 2
        1066
        電壓
        15V / 5.4W

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