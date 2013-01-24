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速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理
我們最快速美體刀擁有的獨特陶瓷刀盤，旋轉速度超越以往，且能緊緊抓住細微的短毛髮。享受絲緞般光滑肌膚，效果長達數週，針對身體各部位施行量身訂製的除毛方法。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理
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速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理
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我們的除毛刀頭以獨特的質感陶瓷表面所製，可溫和拔除最細微的毛髮，比熱蠟除毛還要短 4 倍。現搭配旋轉速度更快的刀盤 (2200RPM)，造就我們最快速的除毛體驗。
加寬型美體刀頭每次能覆蓋更多皮膚面積，除毛速度更快。
人體工學 S 型握把操作簡單，掌控自如，透過自然精準的移動設計，更能遍及全身各部位。
防滑握把設計，碰水也不怕。於泡澡或淋浴時使用，享受舒服又溫柔的體驗。更可無線使用，超級方便。
LED 燈協助您鎖定並剃除最難纏毛髮
隨附修整刀頭與比基尼線修整梳，更便於修整私密部位的毛髮。
為了以更溫和的方式除去不同身體部位的毛髮，本產品隨附臉部護蓋，可輕鬆去除不想要的臉部毛髮，另附敏感部位護蓋，有利於溫和修整腋下及比基尼線部位的體毛
按摩頭可舒緩除毛後的不適感。
使用簡單
配件
效能
技術規格
功率
特色