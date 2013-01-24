除毛刀頭採用獨特的陶瓷材質，提供更好的抓握力

我們的除毛刀頭以獨特的質感陶瓷表面所製，可溫和拔除最細微的毛髮，比熱蠟除毛還要短 4 倍。現搭配旋轉速度更快的刀盤 (2200RPM)，造就我們最快速的除毛體驗。