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我們的除毛刀頭以獨特的質感陶瓷表面所製，可溫和拔除最細微的毛髮，比熱蠟除毛還要短 4 倍。現搭配旋轉速度更快的刀盤 (2200RPM)，造就我們最快速的除毛體驗。
加寬型美體刀頭每次能覆蓋更多皮膚面積，除毛速度更快。
榮獲獎項的優異設計* 輕鬆除毛
防滑握把設計，碰水也不怕。於泡澡或淋浴時使用，享受舒服又溫柔的體驗。更可無線使用，超級方便。
LED 燈協助您鎖定並剃除最難纏毛髮
我們的身體去角質刷可去除老廢角質，並有助於防止毛髮內生。低致敏 48,200 根細緻刷毛能溫和有效地清除老廢角質，並且激發肌膚表面再生能力。相較於單純使用手動療程，本裝置更能有效去角質。
我們的身體按摩器提供的舒緩療程，能讓您輕鬆享有容光煥發的肌膚。
除毛刀頭可以更溫和的方式，徹底剃除身體不同部位的毛髮。隨附的修整梳可為比基尼線區域做造型。
為了以更溫和的方式除去不同身體部位的毛髮，本產品隨附臉部護蓋，可輕鬆去除不想要的臉部毛髮，另附敏感部位護蓋，有利於溫和修整腋下及比基尼線部位的體毛
按摩頭可舒緩除毛後的不適感。
肌膚伸展裝置可協助在除毛的同時有效緊緻肌膚。
人體工學 S 型握把操作簡單，掌控自如，透過自然精準的移動設計，更能遍及全身各部位。
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