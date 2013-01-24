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Satinelle Prestige

乾濕兩用美體刀

BRE650/00
尋找產品支援
2 獲獎記錄
  • 速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理 速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理 速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理
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    Satinelle Prestige 乾濕兩用美體刀

    BRE650/00
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    速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理

    我們最快速美體刀擁有的獨特陶瓷刀盤，旋轉速度超越以往，且能緊緊抓住細微的短毛髮。現在可以處理所有不同的身體部位，進而在除毛前後享受光滑的肌膚。 查看所有優點

    Satinelle Prestige 乾濕兩用美體刀

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      速度最快的除毛單品，再細微的毛髮也能輕鬆處理

      4 個身體護理程序

      • 腿部、身體及臉部專用
      • 陶瓷刀盤抓住細微毛髮
      • 4 個身體護理程序
      • + 8 個配件
      除毛刀頭採用獨特的陶瓷材質，提供更好的抓握力

      除毛刀頭採用獨特的陶瓷材質，提供更好的抓握力

      我們的除毛刀頭以獨特的質感陶瓷表面所製，可溫和拔除最細微的毛髮，比熱蠟除毛還要短 4 倍。現搭配旋轉速度更快的刀盤 (2200RPM)，造就我們最快速的除毛體驗。

      加寬型美體刀頭

      加寬型美體刀頭

      加寬型美體刀頭每次能覆蓋更多皮膚面積，除毛速度更快。

      榮獲獎項的優異設計*

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      榮獲獎項的優異設計* 輕鬆除毛

      無線乾濕兩用，可於泡澡或淋浴時使用

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      防滑握把設計，碰水也不怕。於泡澡或淋浴時使用，享受舒服又溫柔的體驗。更可無線使用，超級方便。

      LED 燈協助您鎖定並剃除最難纏毛髮

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      身體去角質刷可去除老廢角質

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      我們的身體去角質刷可去除老廢角質，並有助於防止毛髮內生。低致敏 48,200 根細緻刷毛能溫和有效地清除老廢角質，並且激發肌膚表面再生能力。相較於單純使用手動療程，本裝置更能有效去角質。

      身體按摩器能放鬆肌膚，並讓肌膚煥發明亮光澤

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      我們的身體按摩器提供的舒緩療程，能讓您輕鬆享有容光煥發的肌膚。

      除毛刀頭與修整梳，剃除毛髮，乾淨俐落

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      除毛刀頭可以更溫和的方式，徹底剃除身體不同部位的毛髮。隨附的修整梳可為比基尼線區域做造型。

      分別使用臉部和敏感部位專屬刀頭剃除多餘毛髮

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      為了以更溫和的方式除去不同身體部位的毛髮，本產品隨附臉部護蓋，可輕鬆去除不想要的臉部毛髮，另附敏感部位護蓋，有利於溫和修整腋下及比基尼線部位的體毛

      隨附按摩頭

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      按摩頭可舒緩除毛後的不適感。

      隨附肌膚伸展裝置

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      肌膚伸展裝置可協助在除毛的同時有效緊緻肌膚。

      第一支 S 型握把美體刀

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      人體工學 S 型握把操作簡單，掌控自如，透過自然精準的移動設計，更能遍及全身各部位。

      技術規格

      • 配件

        身體按摩器
        身體去角質刷
        臉部刀頭
        敏感部位刀頭
        按摩頭
        肌膚伸展裝置
        收納包
        簡易旅行收納包
        清潔刷
        除毛刀頭
        修整梳

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        LED 燈
        無線
        把手
        人體工學

      • 效能

        除毛刀盤
        陶瓷刀盤
        除毛系統
        專利除毛系統
        美體刀頭
        • 30 公釐
        • 加寬

      • 特色

        轉速設定
        2 種設定

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        使用時間
        達 40 分鐘
        充電
        • 充電式
        • 1.5 小時充電時間
        快速充電

      • 技術規格

        滾輪上的最佳除毛施力點
        32
        夾輪數
        17
        電壓
        15V / 5.4W
        夾鑷動作速度 1
        每分鐘 64000
        夾鑷動作速度 2
        每分鐘 70400

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          獲獎記錄

          • 2016 年 IF 設計獎