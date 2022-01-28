Beauty Set Series 9000 適用全身
滑順肌膚。自信滿滿
飛利浦美容組系列 9000 是全套的奢華方案，從頭到腳照顧肌膚。包括細部修飾筆和多功能配件等共十二項配件，保養肌膚、眉毛、身體和雙足。
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Beauty Set Series 9000 適用全身
我們的美體刀能讓肌膚光滑數週之久
雙效技術以長陶瓷夾輪同步持續動作，緊緊抓住細微至 0.5 公釐的短毛髮，再加以去除。加寬型美體刀頭搭配加長 50% 的長夾輪，一次就能去除更多毛髮*。準備好在未來數週享受光滑又無憂無慮的時光。
我們最快速的美體刀
我們的夾輪每分鐘旋轉速度比 Braun Silk-épil 9 更快。
32 個陶瓷低致敏夾輪溫和除毛
32 個陶瓷夾輪採用低致敏材質製作，舒適為您除毛。夾輪輕鬆滑過肌膚，減少摩擦的同時增加肌膚接觸*。91% 的女性都表示肌膚感受舒適**。
身體去角質刷有助於防止毛髮內生
我們的身體去角質刷裝有 48,200 根低致敏細緻刷毛，不僅能溫和清除老廢角質、有助於防止毛髮內生，還能激發肌膚表面再生能力。相較於單純手動除毛，這款去角質刷更能有效為您的肌膚去角質。
使用我們的美足機打造如絲緞般光滑的雙足
只需要 5 分鐘，我們的 3 合 1 精準旋轉夾輪就能讓趾尖到腳跟的肌膚無比光滑。平面可用於較大的區域，頂端則是用於較小的區域，而彎曲面則可用於較難處理的區域。輕鬆簡單。
裝上刀頭，去除敏感部位的毛髮
使用額外的刀頭與修整梳，完成敏感部位的除毛程序。
使用比基尼線修毛器刀頭修整造型和比基尼線
修整造型和比基尼線至小於 1 公釐。打造均勻修整的比基尼線區域。
以修飾筆精準修飾臉部區域
隨附修飾筆搭配 8 公釐修整刀頭，可精準修飾臉部區域。精巧設計適合隨身攜帶。
搭配額外鑷子可拔整雜毛，達到精確造型
搭配美容組隨附的額外鑷子，修整眉毛，完成整體造型。
符合人體工學的 S 型握把，不僅更好操控，觸及範圍也更廣
符合人體工學的 S 型握把，既穩固好握又舒適。無線設計讓您操控自如，輕鬆觸及身體各部位。
LED 燈能清楚照亮細微毛髮
內建 LED 燈緊靠肌膚照明，能清楚照亮細微毛髮，連殘餘毛髮都不放過。
隨附身體按摩器，享受舒緩療程
使用我們的身體按摩器，享受舒緩療程，讓肌膚容光煥發。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
身體去角質刷
是 POUCH
基本 清潔刷
是 比基尼線修整刀頭
是 比基尼線修飾梳
是 修整梳
是 敏感部位刀頭
是 絕佳貼合護蓋
是 美足機
是 身體按摩頭
是 修飾筆
是 電鬍刀刀頭
是 輕巧鑷子
是
功率
充電 電池類型
鋰電池 使用時間
達 40 分鐘 筆形修毛器
1 顆 AAA 電池 (隨附) 關閉模式 (無配件)
< 0.1 W 低耗電量模式
< 0.3 W
技術規格
電壓
15V / 5.4W 夾輪數量
32 夾鑷動作速度 1
每分鐘 64000 夾鑷動作速度 2
每分鐘 70400
特色
轉速設定
2 種設定
使用簡單
無線
是 握把
S 型握把 乾濕兩用
是 LED 燈
是
效能
除毛刀盤
陶瓷刀盤 加寬型美體刀頭
是
相較於飛利浦 Satinelle Advanced 與 Satinelle Prestige * CLT Germany N=153，2019
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