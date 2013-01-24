完美無暇的徹底除毛體驗

讓雙腿和全身享受完美無暇、徹底舒適的除毛體驗。我們最先進的除毛產品可以實現絲緞般美肌，完全不刺激。SatinShave Prestige 雍華絲緞頂級美體刀 - 天天使用也很舒適；但除毛效果如此徹底，卻也不必每天使用。 查看所有優點