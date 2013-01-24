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完美無暇的徹底除毛體驗
讓雙腿和全身享受完美無暇、徹底舒適的除毛體驗。我們最先進的除毛產品可以實現絲緞般美肌，完全不刺激。SatinShave Prestige 雍華絲緞頂級美體刀 - 天天使用也很舒適；但除毛效果如此徹底，卻也不必每天使用。 查看所有優點
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完美無暇的徹底除毛體驗
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與傳統仕女刮毛刀*相比，彈性曲線刀頭的效率提高 75%。在防護刀網下，刀頭能平滑地貼合您的輪廓，徹底淨除毛髮。
在身上滑動除毛刀時，配有浮動式刀網和彈性刀頸的多重刀頭，能保持與身體密合接觸。雙刀網讓漏網毛髮減至最少。
刀頭兩側的柔觸舒適刀墊，讓肌膚擁有平滑柔順且溫柔的觸感，特別在曲線較大的部位更能體會。
珍珠圓頭修飾刀與下方安全條，能夠保護您的肌膚免於刮傷，享受舒適除毛體驗。
貼心的防滑握把，不論淋浴或泡澡，乾濕皆宜，實現溫和舒適的最佳使用效果。
電池指示燈可顯示除毛刀的電池狀態：充電中、充滿電或電量不足。
人體工學 S 型握把操作簡單，掌控自如，透過自然精準的移動設計，更能遍及全身各部位。
5 分鐘快速充電即可完整除毛。
配件
使用簡單
效能
功率
技術規格