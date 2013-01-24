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SatinShave Prestige

乾濕兩用電動除毛刀

BRL170/00
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3 獲獎記錄
  • 完美無暇的徹底除毛體驗 完美無暇的徹底除毛體驗 完美無暇的徹底除毛體驗
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    SatinShave Prestige 乾濕兩用電動除毛刀

    BRL170/00
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    SatinShave Prestige 乾濕兩用電動除毛刀

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      完美無暇的徹底除毛體驗

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      • 先進的除毛系統
      • 充電 1 小時 + 快速充電
      • 5 個配件
      最先進的除毛系統，帶來前所未有的徹底淨除體驗

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      電池指示燈

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      5 分鐘快速充電

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      5 分鐘快速充電即可完整除毛。

      技術規格

      • 配件

        比基尼線修整刀頭
        比基尼線修飾梳
        旅行用保護蓋
        肌膚伸展裝置
        收納包
        簡易旅行收納包
        清潔刷

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        無線
        把手
        人體工學
        電量指示燈
        • 電量不足
        • 充電中
        • 電量已滿

      • 效能

        除毛刀頭
        • 雙刀網除毛刀
        • 先進的除毛系統
        • 彈性刀頭和刀網
        護膚功能
        • 柔觸舒適刀墊
        • 珍珠圓頭修飾刀
        • 安全條

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        使用時間
        一小時
        充電
        • 充電式
        • 5 分鐘快速充電
        • 1 小時充電時間

      • 技術規格

        電壓
        15V
        刀網材質
        鍍鎳
        刀網數
        2

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