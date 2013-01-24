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安全輕鬆地修整出美麗的比基尼線
不想再刮傷和割傷皮膚或讓皮膚受更多刺激？飛利浦 BikiniGenie 比基尼線修飾刀可修整出漂亮線條及完美無缺的成果。安全輕鬆地修整、造型、設計您最私密的比基尼線。 查看所有優點
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隨心所欲調整長度！使用修整刀頭上的一鍵即按修飾梳，精確地以 3 公釐長度修剪毛髮。
比基尼線修整刀頭可精確地將毛髮修整至 0.5 公釐的長度，達到均勻修整效果。
漂亮展示！使用修整刀頭修剪後，可以再利用迷你除毛刀頭整理出美麗的比基尼線。
圓頭除毛刀齒發揮神奇功效，讓您可以有效安全地修整您的比基尼線。不會割傷或刮傷。
無須充電線！BikiniGenie 由電池供電。產品隨附 AA 電池。
精緻美觀的收納袋，您可將所有物品存放在同一處。
使用隨附的清潔刷，迅速清理修飾刀並保持衛生。
聰明的人體工學握把可讓您輕鬆地沿著比基尼線修整、除毛與造型。