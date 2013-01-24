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BikiniGenie

比基尼線修飾刀

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    BikiniGenie 比基尼線修飾刀

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    安全輕鬆地修整出美麗的比基尼線

    不想再刮傷和割傷皮膚或讓皮膚受更多刺激？飛利浦 BikiniGenie 比基尼線修飾刀可修整出漂亮線條及完美無缺的成果。安全輕鬆地修整、造型、設計您最私密的比基尼線。 查看所有優點

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    BikiniGenie 比基尼線修飾刀

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      • 比基尼線修整刀頭
      • 一鍵即按梳具與除毛刀頭
      隨附的一鍵即按梳具可以 3 公釐長度修剪毛髮。

      隨附的一鍵即按梳具可以 3 公釐長度修剪毛髮。

      隨心所欲調整長度！使用修整刀頭上的一鍵即按修飾梳，精確地以 3 公釐長度修剪毛髮。

      比基尼線修整刀頭可精確地將毛髮修整至 0.5 公釐的長度。

      比基尼線修整刀頭可精確地將毛髮修整至 0.5 公釐的長度。

      比基尼線修整刀頭可精確地將毛髮修整至 0.5 公釐的長度，達到均勻修整效果。

      隨附迷你除毛刀頭，可在修剪後進一步整理出潔淨俐落的外觀。

      隨附迷你除毛刀頭，可在修剪後進一步整理出潔淨俐落的外觀。

      漂亮展示！使用修整刀頭修剪後，可以再利用迷你除毛刀頭整理出美麗的比基尼線。

      圓頭齒可有效修剪毛髮，同時保護肌膚。

      圓頭除毛刀齒發揮神奇功效，讓您可以有效安全地修整您的比基尼線。不會割傷或刮傷。

      電池供電，便於攜帶。

      無須充電線！BikiniGenie 由電池供電。產品隨附 AA 電池。

      隨附收納袋，可將所有物品存放在同一處。

      精緻美觀的收納袋，您可將所有物品存放在同一處。

      隨附清潔刷，常保修整刀清潔衛生

      使用隨附的清潔刷，迅速清理修飾刀並保持衛生。

      人體工學設計，可輕鬆在比基尼線區域滑動。

      聰明的人體工學握把可讓您輕鬆地沿著比基尼線修整、除毛與造型。

      技術規格

      • 特色

        清潔刷
        一鍵即按修飾梳
        可修剪至 3、5 公釐長度
        人體工學設計
        比基尼線修整刀頭
        收納袋
        乾濕兩用

      • 保固

        2 年

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