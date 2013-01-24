3 段式模式能對抗黑眼圈及預防細紋

專業設計的 3 段式排程，能提高微循環，對抗黑眼圈，預防細紋形成，讓您的雙眼閃耀青春健康的光采。階段 1：以 40°C 每眼熱敷 90 秒，刺激血液流動，帶來新鮮氧氣及營養。階段 2：在每眼下方以矽膠凸點提供 30 秒穴位刺激，促進淋巴引流，舒緩眼部肌肉緊繃，提早預防細紋形成。階段 3：以 19°C 每眼冷敷 15 秒，緊縮血管，淡化黑眼圈。