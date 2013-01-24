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我們特別設計的變溫表面能覆蓋整個眼睛和周圍，同時以最佳溫度，提供精確計時的熱敷和冷敷療程。圓弧凹面設計能讓敏感的眼睛內圍不致承受過多壓力。
專業設計的 3 段式排程，能提高微循環，對抗黑眼圈，預防細紋形成，讓您的雙眼閃耀青春健康的光采。階段 1：以 40°C 每眼熱敷 90 秒，刺激血液流動，帶來新鮮氧氣及營養。階段 2：在每眼下方以矽膠凸點提供 30 秒穴位刺激，促進淋巴引流，舒緩眼部肌肉緊繃，提早預防細紋形成。階段 3：以 19°C 每眼冷敷 15 秒，緊縮血管，淡化黑眼圈。
最佳化的設定，能自動選擇最佳溫度，處理 5 種不同眼週問題。冷敷可以改善眼部浮腫，讓雙眼更清新。熱敷則能改善血液循環，舒緩疲勞，並刺激淚腺，有助濕潤雙眼。整合排程則加入穴位刺激，輔助自然淋巴引流，並促進血液循環，對抗黑眼圈，並舒緩壓力和肌肉緊繃，預防形成細紋。
專業設計的 1 分鐘冷敷療程，每眼以 19°C 冷敷，降低浮腫感，眼週則以 8 度降溫，帶給您清新感受。
專業設計的 2 分鐘熱敷，每眼以 40°C 熱敷，能舒緩、放鬆雙眼壓力。此外，也能觸發眼週產生必要油脂，預防長期看著電腦螢幕工作造成的雙眼乾澀和疲勞。
我們的穴位刺激表面有 60 個矽膠凸點設計，有助刺激淋巴引流。
不論是在工作、旅途或家中，USB 纜線皆能透過電腦充電，選擇更加彈性。
*92% 的消費者覺得清新設定可以降低眼部浮腫；92% 的消費者同意，舒緩設定可以降低眼睛疲勞；86% 的消費者指出，舒緩設定可以降低眼睛乾澀；82% 的消費者發現排毒設定可以淡化黑眼圈。**78% 的消費者注意到排毒設定有助於放鬆肌肉緊張，早期預防細紋形成。
指示燈和音效指引會通知您裝置已就緒，並引導您完成每次療程。亮眼裝置可以使用時，燈號會閃爍。藍燈或紅燈分別代表冷敷或熱敷療程。聲音警示則能通知您換眼，或繼續下一個療程。
飛利浦亮眼裝置是與專門領域的科學家及研究人員共同開發的產品。
時尚的合成橡膠材質旅行收納袋，方便您旅行時保護裝置。
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