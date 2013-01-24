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眼部舒壓儀

BSC301/00
  • 多合一解決方案，舒緩 多合一解決方案，舒緩 多合一解決方案，舒緩
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    眼部舒壓儀

    BSC301/00

    多合一解決方案，舒緩

    98% 的消費者* 同意此亮眼裝置能幫助他們的雙眼立即煥發光彩！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    眼部舒壓儀

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      多合一解決方案，舒緩

      眼睛浮腫、疲累和乾澀狀況，以及黑眼圈、細紋等問題

      • Optimode 技術
      • 變溫表面
      • 矽膠穴位刺激
      • USB 纜線、旅行收納袋
      表面採用凹面設計，讓熱敷和冷敷療程更舒適宜人

      表面採用凹面設計，讓熱敷和冷敷療程更舒適宜人

      我們特別設計的變溫表面能覆蓋整個眼睛和周圍，同時以最佳溫度，提供精確計時的熱敷和冷敷療程。圓弧凹面設計能讓敏感的眼睛內圍不致承受過多壓力。

      3 段式模式能對抗黑眼圈及預防細紋

      3 段式模式能對抗黑眼圈及預防細紋

      專業設計的 3 段式排程，能提高微循環，對抗黑眼圈，預防細紋形成，讓您的雙眼閃耀青春健康的光采。階段 1：以 40°C 每眼熱敷 90 秒，刺激血液流動，帶來新鮮氧氣及營養。階段 2：在每眼下方以矽膠凸點提供 30 秒穴位刺激，促進淋巴引流，舒緩眼部肌肉緊繃，提早預防細紋形成。階段 3：以 19°C 每眼冷敷 15 秒，緊縮血管，淡化黑眼圈。

      最佳療程設定處理 5 種不同眼週問題

      最佳療程設定處理 5 種不同眼週問題

      最佳化的設定，能自動選擇最佳溫度，處理 5 種不同眼週問題。冷敷可以改善眼部浮腫，讓雙眼更清新。熱敷則能改善血液循環，舒緩疲勞，並刺激淚腺，有助濕潤雙眼。整合排程則加入穴位刺激，輔助自然淋巴引流，並促進血液循環，對抗黑眼圈，並舒緩壓力和肌肉緊繃，預防形成細紋。

      為時 2 分鐘的冷敷模式，可舒緩浮腫，重獲清新感

      為時 2 分鐘的冷敷模式，可舒緩浮腫，重獲清新感

      專業設計的 1 分鐘冷敷療程，每眼以 19°C 冷敷，降低浮腫感，眼週則以 8 度降溫，帶給您清新感受。

      為時 4 分鐘的熱敷模式，可舒緩眼睛疲勞及乾澀

      為時 4 分鐘的熱敷模式，可舒緩眼睛疲勞及乾澀

      專業設計的 2 分鐘熱敷，每眼以 40°C 熱敷，能舒緩、放鬆雙眼壓力。此外，也能觸發眼週產生必要油脂，預防長期看著電腦螢幕工作造成的雙眼乾澀和疲勞。

      穴位刺激表面採用柔軟矽膠凸點設計

      穴位刺激表面採用柔軟矽膠凸點設計

      我們的穴位刺激表面有 60 個矽膠凸點設計，有助刺激淋巴引流。

      USB 充電，提供更高彈性

      USB 充電，提供更高彈性

      不論是在工作、旅途或家中，USB 纜線皆能透過電腦充電，選擇更加彈性。

      有效舒緩眼睛各種疲憊徵兆

      有效舒緩眼睛各種疲憊徵兆

      *92% 的消費者覺得清新設定可以降低眼部浮腫；92% 的消費者同意，舒緩設定可以降低眼睛疲勞；86% 的消費者指出，舒緩設定可以降低眼睛乾澀；82% 的消費者發現排毒設定可以淡化黑眼圈。**78% 的消費者注意到排毒設定有助於放鬆肌肉緊張，早期預防細紋形成。

      指示燈和音效指引，引導您輕鬆完成療程

      指示燈和音效指引，引導您輕鬆完成療程

      指示燈和音效指引會通知您裝置已就緒，並引導您完成每次療程。亮眼裝置可以使用時，燈號會閃爍。藍燈或紅燈分別代表冷敷或熱敷療程。聲音警示則能通知您換眼，或繼續下一個療程。

      由皮膚專家精心研發

      飛利浦亮眼裝置是與專門領域的科學家及研究人員共同開發的產品。

      合成矽膠材質的旅行收納袋，提供多一層防護

      時尚的合成橡膠材質旅行收納袋，方便您旅行時保護裝置。

      技術規格

      • 配件

        收納包
        旅行收納袋

      • 設計

        顏色
        白色

      • 使用簡單

        3 種最佳設定
        • 清新
        • 舒緩
        • 排毒
        融入日常護膚程序
        日夜皆可使用
        指示燈指引
        • 閃爍為準備時間
        • 藍燈或紅燈為選擇設定
        音效指引
        • 左眼/右眼療程
        • 變更療程表面
        顯示器
        • 3 種最佳設定
        • 按摩頭指示燈
        • 換眼指示燈
        • 無法使用指示燈
        • 電量指示燈
        清潔
        使用濕布擦拭
        操作
        無線使用

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        充電
        USB 充電
        自動變壓
        100-240 V

      • 客戶服務

        2 年保固
        在手把上

      • 亮眼裝置

        雙邊按摩頭
        • 穴位刺激表面
        • 變溫表面
        Optimode 技術
        Optimal 治療每種眼睛問題
        清新模式
        2 分鐘冷敷模式，溫度最高 19°C
        舒緩模式
        4 分鐘熱敷模式，溫度最高 40°C
        排毒模式
        3 段式整合排程

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          • 2016 年由獨立機構為 52 名中國女性受訪者進行測試。
          • *獨立測試結果則是 2016 年在中國針對 77 名女性進行 4 週療程