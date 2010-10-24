產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
CAM100BU/00
以 HD 畫質捕捉與分享美好時光
口袋大小的飛利浦攝影機只要按下一個按鈕，就能拍攝影片！您可以使用電視播放或線上分享，重溫高畫質的美妙時光。內建 USB 接頭，可連接攝影機與 PC/ Mac，輕鬆無負擔。
以高畫質 (720p) 拍攝影片，同時用 HD TV 的播放品質欣賞。「720」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」就是循序掃描，也就是線條依序出現在影格中的效果。720p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，飛利浦 HD 攝影機採用 H.264 格式，與藍光光碟播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細回味畫面中的鮮明回憶。
精彩瞬間再不漏接！飛利浦攝影機的快速啟動功能可讓您立即進行拍攝。採用快速處理器速度與專屬訊號處理等多重先進功能，只要兩秒鐘便能啟動飛利浦攝影機。按鍵設計秉持簡單易用原則，只要按下一個按鍵便能做好萬全準備，捕捉驚喜事件，從容拍攝高畫質的精彩瞬間。
內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。