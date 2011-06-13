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HD 攝影機

CAM102PK/00

捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單

ESee 攝錄影機 CAM102 以清晰的 Full HD 錄影品質，讓您的美好回憶歷久彌新。按下按鈕即可拍攝影片，還可立即在電視上或線上分享影片。透過內建的 USB 插頭連接到裝置，輕鬆無負擔。

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以 HD 高畫質重溫美好時刻

捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單

單鍵觸控操作，即時捕捉精彩瞬間

單鍵觸控操作，即時捕捉精彩瞬間

精彩瞬間再不漏接！飛利浦攝影機的快速啟動功能可讓您立即進行拍攝。採用快速處理器速度與專屬訊號處理等多重先進功能，只要兩秒鐘便能啟動飛利浦攝影機。按鍵設計秉持簡單易用原則，只要按下一個按鍵便能做好萬全準備，捕捉驚喜事件，從容拍攝高畫質的精彩瞬間。

以電子郵件或 Facebook/YouTube 快速分享

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內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。

透過 HDMI 直接與電視連線，以 HD 畫質欣賞您的影片

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