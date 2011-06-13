以電子郵件或 Facebook/YouTube 快速分享

內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。