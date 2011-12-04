以 Full HD 高畫質影片重溫美好時刻，再小的細節都能清晰呈現

以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。