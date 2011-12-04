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CAM102SB/00
捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單
ESee 攝錄影機 CAM102 以清晰的 Full HD 錄影品質，讓您的美好回憶歷久彌新。按下按鈕即可拍攝影片，還可立即在電視上或線上分享影片。透過內建的 USB 插頭連接到裝置，輕鬆無負擔。
飛利浦攝影機的 Micro SD 記憶卡插槽，讓您可以拋開限制、盡情拍攝。小巧的體積，給您廣大的儲存空間。Micro SD 記憶卡能安全儲存所有影片和相片。體積小巧不佔空間，輕輕鬆鬆就能多帶幾張卡。攝影機上的記憶卡插槽可順利支援所有 Micro SD 記憶卡，將記憶體擴充到 32 GB，容納 16 小時的 HD 影片，讓您盡情狂拍，不再受限。
以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。