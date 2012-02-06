內建 Wi-Fi，無須纜線或電腦即可分享

此款攝影機內建的 Wi-Fi 功能，讓您得以不用電腦和纜線，分享相片和影片。此攝影機能無線連接至飛利浦 SimplyShare 裝置及符合 DLNA 標準的電視、藍光播放機、網路多媒體播放器、家庭劇院系統和數位相框，讓您在大螢幕上重溫珍愛時刻。您也可以透過簡單易用的內建 Facebook、Twitter、YouTube 及 Picassa 應用程式，將相片和影片上傳到這些網站。有了飛利浦 ESee，分享更輕鬆容易。