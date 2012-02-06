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CAM200WH/00
無論電視或網路，精彩時刻觸控即享
飛利浦 ESee CAM200 不但能輕鬆拍攝影片與相片，更可用前所未有的簡單方式與他人分享。只要觸碰 3 吋觸控式螢幕，就能立刻以無線方式在電視或網際網路上分享您的影像。
以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。
先進的防手震功能，讓您拍出自豪的絕佳影片，忍不住想與人分享。具備先進演算法的陀螺儀感應器可確保您的影片穩定不失真。感應器會測量地面與攝影機鏡頭之間的距離，每當攝影機晃動時會進行必要的修正。這項先進的技術能為您帶來一張張清晰的相片，讓您透過令人讚嘆的影片，捕捉生命中最美麗的時刻。
此款攝影機內建的 Wi-Fi 功能，讓您得以不用電腦和纜線，分享相片和影片。此攝影機能無線連接至飛利浦 SimplyShare 裝置及符合 DLNA 標準的電視、藍光播放機、網路多媒體播放器、家庭劇院系統和數位相框，讓您在大螢幕上重溫珍愛時刻。您也可以透過簡單易用的內建 Facebook、Twitter、YouTube 及 Picassa 應用程式，將相片和影片上傳到這些網站。有了飛利浦 ESee，分享更輕鬆容易。