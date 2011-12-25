雙格式錄影，提供 Full HD 和適用於電子郵件的格式

Full HD 影片最適合用 HD 大型顯示器觀賞。但如果您想要將影片以電子郵件方式傳送或在線上分享，則必須壓縮大 HD 檔案，然後將其轉換成適合電子郵件使用的格式。您的攝錄影機所提供的雙格式錄影替您免除這些繁複的步驟。只要開啟這個功能，就可以同時以 Full HD (1080p) 和適用於電子郵件的 QWVGA (240p) 格式錄製影片。因此您可以在 HD 大型顯示器上盡情觀賞影片，還可以立即以電子方式與他人分享，格式不再是問題。