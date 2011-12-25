產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
CAM295WH/00
捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單
拍攝 Full HD 高畫質影片與相片對這款 ESee 攝錄影機 CAM295 而言可說是輕而易舉。其 3 吋觸控式螢幕帶給您直覺式的操控性，而即時編輯與快速展示功能可讓您在電視或線上立即分享作品。
Full HD 影片最適合用 HD 大型顯示器觀賞。但如果您想要將影片以電子郵件方式傳送或在線上分享，則必須壓縮大 HD 檔案，然後將其轉換成適合電子郵件使用的格式。您的攝錄影機所提供的雙格式錄影替您免除這些繁複的步驟。只要開啟這個功能，就可以同時以 Full HD (1080p) 和適用於電子郵件的 QWVGA (240p) 格式錄製影片。因此您可以在 HD 大型顯示器上盡情觀賞影片，還可以立即以電子方式與他人分享，格式不再是問題。
內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。