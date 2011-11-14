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CAM300BL/00
捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單
拍攝 Full HD 高畫質影片與相片對這款 ESee 攝錄影機 CAM300 而言可說是輕而易舉。其 3 吋觸控式螢幕帶給您直覺式的操控性，而即時編輯與快速展示功能可讓您在電視或線上立即分享作品。
Full HD 影片最適合用 HD 大型顯示器觀賞。但如果您想要將影片以電子郵件方式傳送或在線上分享，則必須壓縮大 HD 檔案，然後將其轉換成適合電子郵件使用的格式。您的攝錄影機所提供的雙格式錄影替您免除這些繁複的步驟。只要開啟這個功能，就可以同時以 Full HD (1080p) 和適用於電子郵件的 QWVGA (240p) 格式錄製影片。因此您可以在 HD 大型顯示器上盡情觀賞影片，還可以立即以電子方式與他人分享，格式不再是問題。
先進的防手震功能，讓您拍出自豪的絕佳影片，忍不住想與人分享。具備先進演算法的陀螺儀感應器可確保您的影片穩定不失真。感應器會測量地面與攝影機鏡頭之間的距離，每當攝影機晃動時會進行必要的修正。這項先進的技術能為您帶來一張張清晰的相片，讓您透過令人讚嘆的影片，捕捉生命中最美麗的時刻。