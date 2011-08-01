汽車音響系統 CE131/00
體驗車內現場音樂會
飛利浦 CE131 可讓您在車上輕鬆享受 USB、SDHC、MP3 隨身聽等各種來源的音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 CE131 可讓您在車上輕鬆享受 USB、SDHC、MP3 隨身聽等各種來源的音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。 查看所有優點
可調整聆聽區域的 Music Zone
飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。
超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。
用於 MP3/WMA 播放的 USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽
利用完整的檔案傳輸功能，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多數位音樂，方便又有趣。
依資料夾或歌曲瀏覽功能，可讓您立即搜尋或快速存取
利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌曲或專輯。利用專用的資料夾/歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾/歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。
撼動人心的 MAX 音效
只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。
技術規格
-
顯示幕
- 類型
-
高對比黑白 LCD (9 個字完)
- 按鍵燈光
-
紅色
-
播放媒體
- USB 隨身碟
-
有
- SD/SDHC 記憶卡
-
有
- MP3 Link
-
適用於可攜式 MP3 音樂播放
- 透過後方輔助輸入可連接音樂裝置
-
有
-
播放音效
- 壓縮格式
-
- ID3 標籤支援
-
歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率
-
32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct / SD 模式
-
-
播放/暫停
-
快速倒帶/快轉
-
前一首/下一首
-
重複播放
-
隨機播放
-
調諧器/接收/傳送
- 調諧器波段
-
- 自動數位選台
-
有
- 調諧器增强功能
-
自動搜尋與儲存
- 預設電台數目
-
18 個 (FM)、12 個 (AM)
-
音效
- 等化器
-
2 波段
- 等化器設定
-
-
經典型
-
爵士
-
流行音樂
-
搖滾
-
無效果
-
最佳
-
電子音樂
-
使用者定義
- 加強音效
-
-
MAX 音效
-
動態低音增強效果
-
Music zone
- 輸出功率 (最大)
-
50 瓦 x 4 個頻道
- 輸出功率 (RMS)
-
22 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)
-
連線
- 前置放大器輸出
-
2 對 RCA (左/右)
- 硬線音訊靜音
-
有
- 硬線遠端輸入
-
有
-
安全性/防盜
- 前面板
-
分離式
-
配件
- 遙控器
-
未隨附
- 使用者手冊
-
- 快速入門指南
-
巴西葡萄牙文、英文、西班牙文、中文
-
電源
- 電源供應器
-
12V DC
-
尺寸
- 產品厚度
-
140
mm
- 產品高度
-
58
mm
- 產品寬度
-
188
mm
- 底架
-
1 Din
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