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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。
只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。
啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令您印象深刻。
由於檔案傳輸功能完整，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多音樂、影片與相片，省去麻煩，帶來趣味。
本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。
此款超大顯示畫面實現輕鬆構圖，而且讓您輕鬆存取控制選單。
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