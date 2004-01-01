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飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。
飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您體驗真正令人沈醉的音樂，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音，大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。
只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。
飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。
藍牙免持聽筒功能讓您在行車時也能安全地使用行動電話，不會漏接任何一通重要來電。利用內建的 Bluetooth® 接收器，您還可以輕易地將手機裡的音樂檔案串流至車用娛樂系統。
在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。
飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。
完美貼合 2.0 DIN 底架設計。
配備高解析度顯示器的飛利浦 CarStudio 車用影音系統具有 WVGA (800x480 像素) LCD 面板。清晰明亮的顯示器能提供最銳利的智慧型使用者介面檢視效果，並可從各種多媒體來源播放視訊。您也可以用它來觀賞您最愛相片的幻燈片展示。它還提供多種不同的精選背景及彩色主題，為您打造繽紛的車內空間。
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