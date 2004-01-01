搜尋關鍵字

CED1600BT/98

CED1600BT/98
  • -{discount-value}

    CED1600BT/98

    CED1600BT/98

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    CED1600BT/98

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    CED1600BT/98

    類似產品

    See all Unmapped

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 以及 MPEG4 電影

      飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。

      FullSound 重現 MP3 音樂優異音質

      飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您體驗真正令人沈醉的音樂，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音，大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

      撼動人心的 MAX 音效

      只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

      可調整聆聽區域的 Music Zone

      飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

      內建藍牙接收器，可用於通話和音樂串流

      藍牙免持聽筒功能讓您在行車時也能安全地使用行動電話，不會漏接任何一通重要來電。利用內建的 Bluetooth® 接收器，您還可以輕易地將手機裡的音樂檔案串流至車用娛樂系統。

      具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂

      在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。

      完美貼合 2.0 DIN 底架設計

      完美貼合 2.0 DIN 底架設計。

      配備 WVGA LCD 面板的高解析度顯示

      配備高解析度顯示器的飛利浦 CarStudio 車用影音系統具有 WVGA (800x480 像素) LCD 面板。清晰明亮的顯示器能提供最銳利的智慧型使用者介面檢視效果，並可從各種多媒體來源播放視訊。您也可以用它來觀賞您最愛相片的幻燈片展示。它還提供多種不同的精選背景及彩色主題，為您打造繽紛的車內空間。

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。