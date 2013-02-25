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CED1600/98
在車中體驗現場影音饗宴
飛利浦 CED1600 具備 6.2 吋全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。此外，在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。
15.7 公分 (6.2") 觸控式螢幕
飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您體驗真正令人沈醉的音樂，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音，大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。
飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。
只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。