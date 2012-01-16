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汽車影音系統

CED780/98
  • 在車中體驗現場影音饗宴 在車中體驗現場影音饗宴 在車中體驗現場影音饗宴
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    汽車影音系統

    CED780/98

    在車中體驗現場影音饗宴

    飛利浦 CED780 具備 17.8 公分 (7") 全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。內建 Bluetooth® 接收器，因此即便在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    汽車影音系統

    在車中體驗現場影音饗宴

    飛利浦 CED780 具備 17.8 公分 (7") 全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。內建 Bluetooth® 接收器，因此即便在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。 查看所有優點

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    飛利浦 CED780 具備 17.8 公分 (7") 全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。內建 Bluetooth® 接收器，因此即便在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。 查看所有優點

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    在車中體驗現場影音饗宴

    飛利浦 CED780 具備 17.8 公分 (7") 全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。內建 Bluetooth® 接收器，因此即便在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。 查看所有優點

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      在車中體驗現場影音饗宴

      就要執著好聲音

      • 17.8 公分 (7") WVGA 觸控式螢幕
      • 藍牙
      FullSound 重現 MP3 音樂優異音質

      FullSound 重現 MP3 音樂優異音質

      Philips 創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您體驗真正令人沈醉的音樂，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合 Philips 最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音，大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

      可調整聆聽區域的 Music Zone

      可調整聆聽區域的 Music Zone

      飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

      用於 MP3/WMA 播放的 USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽

      用於 MP3/WMA 播放的 USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽

      利用完整的檔案傳輸功能，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多數位音樂，方便又有趣。

      撼動人心的 MAX 音效

      撼動人心的 MAX 音效

      只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

      內建藍芽接收器，可用於通話和音樂串流

      內建藍芽接收器，可用於通話和音樂串流

      藍芽免持聽筒功能讓您在行車時也能安全地使用行動電話，不會漏接任何一通重要來電。利用內建的 Bluetooth® 接收器，您還可以輕易地將手機裡的音樂檔案串流至車用娛樂系統。

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。

      11 波段參數等化器，迎合您的品味

      11 波段參數等化器，迎合您的品味

      此款參數等化器提供 11 個不同的頻率波段 (63Hz、100Hz、160Hz、250Hz、400Hz、630Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz 與 16KHz)，讓您自由調整低音、中音和高音來符合您的車內音響。不僅如此，等化器還讓您儲存您喜愛的等化器設定，並可輕鬆重新叫用。有了飛利浦，您將可隨時隨心所欲享受超棒的車內音效。

      分離式面板，提供防盜安全性

      分離式面板，提供防盜安全性

      此款飛利浦車內娛樂系統讓您格外放心。只要按下按鈕，就能分離前面板，因此您可隱藏前面板或隨身攜帶。結果，會剩下看似基本款的主機，讓您的愛車較不會遭到竊賊非法入侵。現在，無論您身在何處，都可放心離開您的愛車。

      完美貼合 1.0 DIN 底架設計

      完美貼合 1.0 DIN 底架設計

      配備 WVGA LCD 面板的高解析度顯示

      配備高解析度顯示螢幕的 Philips CarStudio 車用影音系統具有 WVGA (800x480 像素) LCD 面板。清晰明亮的顯示器，能提供最銳利的智慧型使用者介面檢視效果，並可從 DVD 等多種多媒體來源播放視訊。您也可以用它來觀賞您最愛相片的幻燈片展示。它還提供多種不同的精選背景及彩色主題，為您打造繽紛的車內空間。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示畫面類型
        LCD TFT
        螢幕對角尺寸
        7 吋
        長寬比
        寬螢幕
        按鍵燈光
        光碟槽具備漫射照明效果
        多種可調式色彩 (32K)

      • 播放媒體

        光碟
        DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
        SD/SDHC 記憶卡
        USB 隨身碟
        AV-IN
        適用於行動影音播放裝置

      • 播放音效

        壓縮格式
        • 杜比數位
        • MP3
        • WMA
        光碟播放模式
        • 快速快轉/倒帶
        • 搜尋下一張/前一張專輯
        • 搜尋下一首/前一首曲目
        ID3 標籤支援
        歌曲標題，演出者，專輯
        MP3 位元傳輸速率
        32-320kbps 及變動位元速率

      • 影片播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD+RW
        • VCD
        • SVCD
        • 相片光碟
        • DivX
        光碟播放模式
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • 重複播放章節
        • 光碟功能表
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        • 慢速快轉
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        • 變焦
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        USB 即插即用播放
        • JPEG
        • DivX
        • MPEG4 (簡易版)

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        • AM
        • FM 立體聲
        自動數位選台
        調諧器增强功能
        自動搜尋與儲存
        預設電台數目
        18 個 (FM)、12 個 (AM)

      • 音效

        等化器
        11 波段
        等化器設定
        • 古典
        • 爵士
        • 流行音樂
        • 搖滾
        • 無效果
        • 最佳
        • 電子音樂
        • 使用者定義
        加強音效
        • FullSound
        • MAX 音效
        • 動態低音增強效果
        • Music zone
        輸出功率 (最大)
        50 瓦 x 4 個頻道
        輸出功率 (RMS)
        24 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)

      • 連線

        視訊輸入
        CVBS 視訊 (RCA) 1x
        視訊輸出 - 類比
        複合視訊輸出
        前置放大器輸出
        • 2 對 RCA (左/右)
        • (4V)
        重低音前置放大器輸出
        具備增益控制功能
        藍芽設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        藍芽版本
        2.1
        方向盤遙控器
        (需使用協力廠商轉接器)
        支援導航
        (需選購 GPS 組件)

      • 配件

        遙控器
        薄型遙控器，附電池
        使用者手冊
        • 巴西葡萄牙文
        • 英文
        • 西班牙文
        快速入門指南
        巴西葡萄牙文、英文、西班牙文

      • 電源

        電源供應器
        12V DC

      • 尺寸

        產品厚度
        245  mm
        產品高度
        58  mm
        產品寬度
        188  mm
        底架
        1 Din

      • iPhone 相容性

        相容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod nano
        • iPod touch

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