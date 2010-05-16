汽車音響系統 CEM2000/00
一路享受音樂不中斷
飛利浦 CEM2000 可讓您在車上輕鬆享受 CD、USB、MP3 隨身聽等各種來源的音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 CEM2000 可讓您在車上輕鬆享受 CD、USB、MP3 隨身聽等各種來源的音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。 查看所有優點
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一路享受音樂不中斷
具備 CD、MP3 和 WMA 音樂播放功能
超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。
漫射指示照明，輕鬆插入 CD
黑暗中很難把 CD 放進汽車音響嗎？有了飛利浦的創新設計，您的光碟插槽開口處四週都有光線散佈，清楚引導您更輕鬆快速地插入 CD。
依資料夾或歌曲瀏覽功能，可讓您立即搜尋或快速存取
利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌曲或專輯。利用專用的資料夾/歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾/歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。
使用可攜式 USB 隨身碟直接享受 MP3/WMA 音樂
只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。
技術規格
-
顯示器
- 類型
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高對比黑白 LCD (8 個字元)
- 按鍵燈光
-
藍色
-
音訊播放
- 播放媒體
-
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CD
-
CD-R
-
CD-RW
-
MP3-CD
-
WMA
-
WMA-CD
-
USB 隨身碟
- 壓縮格式
-
- 光碟播放模式
-
-
快速快轉/倒帶
-
交錯掃描
-
搜尋下一張/前一張專輯
-
搜尋下一首/前一首曲目
- ID3 標籤支援
-
歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率
-
32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct 模式
-
-
播放/暫停
-
前一首/下一首
-
快速倒帶/快轉
-
重複播放
-
隨機播放
-
調諧器/接收/傳送
- 調諧器波段
-
- 自動數位選台
-
有
- 調諧器增强功能
-
自動搜尋與儲存
- 預設電台數目
-
18 個 (FM)、12 個 (AM)
- RDS
-
-
電台名稱
-
電台資訊
-
廣播文字
-
節目類型
-
新聞
-
新聞與交通路況
-
RDS 時鐘設定
-
音效
- 等化器
-
2 波段
- 等化器設定
-
-
古典
-
爵士
-
流行音樂
-
搖滾
-
無效果
-
最佳
-
電子音樂
-
使用者定義
- 加強音效
-
動態低音增強效果
- 輸出功率 (最大)
-
45W x 4 聲道
- 輸出功率 (RMS)
-
22 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)
-
連線
- USB
-
USB 2.0 Host
- MP3-Link
-
適用於可攜式 MP3 音樂播放
- 前置放大器輸出
-
2 對 RCA (左/右)
- 重低音前置放大器輸出
-
具備增益控制功能
-
安全性/防盜
- 前面板
-
分離式
- 顯示器關閉
-
可選擇 10/20 秒
-
配件
- 遙控器
-
薄型遙控器，附電池
- 使用者手冊
-
- 快速入門指南
-
英文、繁體中文、簡體中文
-
電源
- 電源供應器
-
12V DC
-
尺寸
- 產品厚度
-
190
mm
- 產品高度
-
58
mm
- 產品寬度
-
188
mm
- 底架
-
1 Din
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