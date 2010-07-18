依資料夾或歌曲瀏覽功能，可讓您立即搜尋或快速存取

利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌曲或專輯。利用專用的資料夾/歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾/歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。