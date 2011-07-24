體驗車內現場音樂會

飛利浦汽車音響系統讓您盡情享受 iPhone/iPod、CD 或 USB 裝置上的音樂。採用 MAX 音效的強力低音，給您極致的聽覺饗宴，可調式彩色 LCD 顯示器可選擇符合您個人風格的背光顔色，豐富您的視覺感官。 查看所有優點