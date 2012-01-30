超清晰顯示器，適合觀賞影片與導航

播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。