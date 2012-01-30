產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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CID3286/00
超清晰顯示器，適合觀賞影片與導航
飛利浦車用娛樂系統讓您的駕駛體驗時尚有型。配備 17.8 公分 (7") 全彩顯示器，搭配觸控面板、預先安裝的中國道路地圖及 Bluetooth® 功能，可讓您輕鬆進行通話與音樂串流，為漫長旅途增添樂趣。
Honda Civic 專用
飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。
內建導航系統具備預先安裝的中國地圖。
高解析度 (800 x 480 像素) 彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。