很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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內建導航系統具備預先安裝的中國地圖。
16.5 公分 (6.5") 全彩顯示器，搭配觸控面板。
豐富的 POI 可供快速搜尋目的地。
啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令您印象深刻。
飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。
由於檔案傳輸功能完整，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多音樂、影片與相片，省去麻煩，帶來趣味。
藍牙免持聽筒功能讓您在行車時也能安全地使用行動電話，不會漏接任何一通重要來電。利用內建的 Bluetooth® 接收器，您還可以輕易地將手機裡的音樂檔案串流至車用娛樂系統。
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