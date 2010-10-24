隨時隨地享受豐富低音

感受飛利浦車用重低音喇叭 CSM1000 帶來的渾厚低音。喇叭可安裝在車內任何地方，尺寸輕薄到能方便置於座椅下方。內建擴大機可產生 85W RMS 功率，而經過特殊調音的濾波器可呈現令人震撼的音效。 查看所有優點