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隨時隨地享受豐富低音
感受飛利浦車用重低音喇叭 CSM1000 帶來的渾厚低音。喇叭可安裝在車內任何地方，尺寸輕薄到能方便置於座椅下方。內建擴大機可產生 85W RMS 功率，而經過特殊調音的濾波器可呈現令人震撼的音效。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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喇叭輸入能接收從主機到擴大機的直接訊號輸入，就算主機上沒有 RCA 輸出插孔，也不是問題。擴大機也能與非飛利浦車用主機相容，提供更棒且更強勁的音樂饗宴。
鋁製散熱器可提高熱流通，避免過熱。
原音重現的低失真擴大機。
MOSFET 電源供應確保最佳供電效能。
電源中斷時，可提供多重保護機制。
擴大機使用內部連接電路內建於重低音喇叭裝置，因此重低音喇叭與擴大機間無須額外的線路。此裝置音效已經過特別調校，能產生戲劇化的音質。低音低沉強勁，與擴大機完美搭配，傳遞理想的震撼效果。
只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作。
重低音喇叭與擴大機結合成一組玲瓏封閉的空間，便於置放在車內的任何地方 - 行李箱內、甚至座椅底下。雖然此裝置體積嬌小，但仍能傳遞紮實有力的豐富低音。
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