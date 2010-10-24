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車用主動式重低音喇叭

CSM1000/00
  • 隨時隨地享受豐富低音 隨時隨地享受豐富低音 隨時隨地享受豐富低音
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    車用主動式重低音喇叭

    CSM1000/00

    隨時隨地享受豐富低音

    感受飛利浦車用重低音喇叭 CSM1000 帶來的渾厚低音。喇叭可安裝在車內任何地方，尺寸輕薄到能方便置於座椅下方。內建擴大機可產生 85W RMS 功率，而經過特殊調音的濾波器可呈現令人震撼的音效。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      連接音訊訊號來源的高階輸入

      喇叭輸入能接收從主機到擴大機的直接訊號輸入，就算主機上沒有 RCA 輸出插孔，也不是問題。擴大機也能與非飛利浦車用主機相容，提供更棒且更強勁的音樂饗宴。

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      MOSFET 電源供應確保最佳供電效能

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      電源中斷時，可提供多重保護機制

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      內建擴大機確保最佳的音質

      擴大機使用內部連接電路內建於重低音喇叭裝置，因此重低音喇叭與擴大機間無須額外的線路。此裝置音效已經過特別調校，能產生戲劇化的音質。低音低沉強勁，與擴大機完美搭配，傳遞理想的震撼效果。

      只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作

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      輕薄設計能置於座椅下

      重低音喇叭與擴大機結合成一組玲瓏封閉的空間，便於置放在車內的任何地方 - 行李箱內、甚至座椅底下。雖然此裝置體積嬌小，但仍能傳遞紮實有力的豐富低音。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率 (RMS) 4 歐姆
        85 瓦
        輸出功率 (最大)
        550 瓦
        Class
        AB
        頻道數目
        1
        總諧波失真
        0.08%
        訊噪比
        >100dB
        頻率反應
        30-135  Hz
        阻抗
        4 歐姆
        訊噪比 (1 瓦/4 歐姆)
        >80dB

      • 連線

        線路輸入 (RCA)
        一組
        高階輸入
        一組

      • 喇叭

        喇叭數量
        1
        喇叭類型
        副低音喇叭

      • 低音喇叭

        振膜
        錐體
        薄膜材料
        合成纖維
        磁石
        鐵氧體
        環繞
        橡膠

      • 加強音效

        低通濾波器
        -12dB/oct
        低通濾波器範圍
        80-180Hz

      • 電源管理

        電源供應器
        12V DC

      • 配件

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        產品厚度
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        產品寬度
        240  mm

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