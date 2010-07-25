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車用重低音喇叭

CSP1200/00
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      技術規格

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        400W
        最高音樂功率
        1600W
        敏感度
        89dB
        頻率反應
        20-1500  Hz
        阻抗
        4 歐姆

      • 喇叭

        喇叭類型
        副低音喇叭
        喇叭尺寸
        30 公分 (12")
        喇叭數量
        1

      • 低音喇叭

        振膜
        錐體
        薄膜材料
        合成纖維
        環繞
        橡膠
        音圈
        音圈材質
        磁石
        鐵氧體
        磁鐵質量
        55.4 盎司
        減音器
        NC

      • 尺寸

        產品厚度
        317  mm
        產品高度
        155  mm
        產品寬度
        317  mm
        安裝深度
        145.5 公釐

      • 配件

        快速入門指南
        英文、簡體中文
        纜線
        喇叭線材

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