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以 30 公分飛利浦車用強力重低音喇叭 CSP1200 感受原始音樂。此款重低音喇叭最高功率達 1600W，具備高密度合成纖維單體與 4 層銅音圈，可以透過深沉強勁的低音表現有力的音符與節拍。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。
響應度極高的丁基橡膠將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的錐體時，堅硬但有彈性的丁基橡膠環繞組件能確保錐體不移位，在訊號很強的時候也能保護錐體，使其不受向上或向下的強大力量影響。如此一來，低音喇叭就能承受強力節拍的衝擊，即便是小型喇叭也能將失真程度降到最低，呈現出最流暢的低音響應。
加厚磁性橡膠保護罩可防止外在的碰撞損壞
高密度合成單體，提供渾厚深沈的低音增強效果。
市面上有許多車用擴大機與重低音喇叭，提供各種不同的阻抗率。雙音圈增加的線路彈性，讓您的汽車立體雙系統發揮最好的效果。有了額外裝設的音圈和接頭插孔，與 2、4 或 8 歐姆連接的配置 (由阻抗率而定)，操作又快又簡單。連上第二個重低音喇叭，讓低音效果加倍演出，或是徹底釋放車用擴大機的功率效能，表現淋漓盡致。
在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定。
堅固的合成纖維單體能適應任何天候，保有相同的效能。
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喇叭
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配件
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