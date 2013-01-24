車用組合音響 CSP251/00
您的行動音樂廳
透過飛利浦車用組合音響 CSP251 感受音樂之美。這些 25 公釐螺旋式高音喇叭具有柔軟的絲質圓頂，讓您享受清晰音質的生動音樂。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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