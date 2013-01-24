主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

車用組合音響

CSP251/00
  • 您的行動音樂廳 您的行動音樂廳 您的行動音樂廳
    -{discount-value}

    車用組合音響

    CSP251/00

    您的行動音樂廳

    透過飛利浦車用組合音響 CSP251 感受音樂之美。這些 25 公釐螺旋式高音喇叭具有柔軟的絲質圓頂，讓您享受清晰音質的生動音樂。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    車用組合音響

    您的行動音樂廳

    透過飛利浦車用組合音響 CSP251 感受音樂之美。這些 25 公釐螺旋式高音喇叭具有柔軟的絲質圓頂，讓您享受清晰音質的生動音樂。 查看所有優點

    您的行動音樂廳

    透過飛利浦車用組合音響 CSP251 感受音樂之美。這些 25 公釐螺旋式高音喇叭具有柔軟的絲質圓頂，讓您享受清晰音質的生動音樂。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    車用組合音響

    您的行動音樂廳

    透過飛利浦車用組合音響 CSP251 感受音樂之美。這些 25 公釐螺旋式高音喇叭具有柔軟的絲質圓頂，讓您享受清晰音質的生動音樂。 查看所有優點

    類似產品

    See all 喇叭

      您的行動音樂廳

      聆聽與眾不同的高頻

      • 1 吋 (25 公釐) 高音喇叭

      建議產品

        最近檢視的產品

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。