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車用同軸喇叭

CSP515/00
  • 您的行動音樂廳 您的行動音樂廳 您的行動音樂廳
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    車用同軸喇叭

    CSP515/00

    您的行動音樂廳

    透過飛利浦車用立體聲喇叭 CSP515 感受音樂之美。這套 13 公分的雙向式喇叭最高功率達 180 瓦，配備輕質聚丙烯單體，加上柔軟 PEI 製成的圓頂高音喇叭，讓您享受音質清晰的生動音樂細節。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      輕質聚丙烯單體，給您清澈的音質體驗

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      在喇叭內部的音圈上有一層薄膜，可以在收到輸入訊號的時候產生訊號波形。它會將訊號波轉換成音訊波。聚丙烯是史上最輕巧的塑料發明之一，其輕巧、高強度、堅硬和耐高溫的特性，是製造喇叭薄膜的最佳材料。聚丙烯單體能呈現高品質的音樂，即使是極小的聲音訊號也能忠實反應，創造出清晰生動的音效。

      高感度的軟布環繞確保絕佳的聲音細節

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      高感度的軟布將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的單體時，軟布環繞組件會還原單體位置，以準備接收另一個聲音訊號。如此一來，低音喇叭就能捕捉每個訊號，將失真程度降到最低，無論音樂的播放音量大小，都能給您清澈流暢的音效。

      柔軟 PEI 圓頂高音喇叭，創造溫暖且具質感的音色

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      PEI (聚醚酰亞胺) 的重量輕巧、抗張強度高、穩定度高，並可耐高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些 PEI 圓頂能捕捉最高的音符，讓您的音樂充滿溫暖的全音域高音。圓頂形狀同時也帶來寬闊音場，無論您坐在車內哪個位置，都能清楚聽到美妙的高音。

      強力鐵氧體磁石可提供高功率效能

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      鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。

      時尚的喇叭護網能防止喇叭受損

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      喇叭護網的時尚設計為您的愛車增添奢華美感。喇叭護網是由可拆卸的金屬網殼和塑膠環這兩個部分所組成，安裝於喇叭之上，能完全包覆高音喇叭圓頂與喇叭錐體。堅固耐用的喇叭護網能保護喇叭，避免因外力撞擊和異物插入而損及音效表現。

      在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定

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      能完美配合所有 13 公分的喇叭放置空間

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      只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作

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      堅固的聚丙烯單體能適應任何天候，保有相同的效能

      聚丙烯能適應任何天候，保有相同的效能，是製造喇叭單體薄膜的最佳材料。當氣候潮濕時，單體重量可能會增加，其敏感度可能會降低。當氣候炎熱時，單體 (或單體的一部分) 會膨脹變大。在這兩種情況下，音效可能會失真。不過，無論天候狀況為何，堅固的聚丙烯單體都不受這些問題影響，永遠都能發出清晰生動的音效。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        35W
        最高音樂功率
        180W
        頻率反應
        45-30k  Hz
        阻抗
        4 歐姆

      • 喇叭

        喇叭類型
        同軸喇叭
        向數
        雙向式
        喇叭尺寸
        13 公分 (5.25")
        喇叭數量
        2

      • 低音喇叭

        振膜
        錐體
        薄膜材料
        聚丙烯
        環繞
        軟布
        音圈
        單件式
        音圈材質
        磁石
        鐵氧體
        減音器
        Conex (間型芳族聚醯胺)

      • 高音喇叭

        尺寸
        38 公釐 (1-1/2")
        振膜
        圓頂
        薄膜材料
        PEI
        磁石

      • 配件

        喇叭護網
        採用金屬絲網
        快速入門指南
        英文、西班牙文、葡萄牙文、俄文
        纜線
        喇叭線材

      • 尺寸

        產品厚度
        159  mm
        產品高度
        67  mm
        產品寬度
        159  mm
        安裝深度
        47 公釐
        高音喇叭突出
        4 公釐

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