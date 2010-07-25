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CSP611/00
您的行動音樂廳
透過飛利浦車用立體聲喇叭 CSP611 感受音樂之美。這套 16 公分的雙向式喇叭最高功率達 200 瓦，配備輕質聚丙烯單體，加上柔軟 PEI 製成的圓頂高音喇叭，讓您享受音質清晰的生動音樂細節。
15.2 公分 (6 吋)
雙向
200 瓦最高功率
喇叭護網的時尚設計為您的愛車增添奢華美感。喇叭護網是由可拆卸的金屬網殼和塑膠環這兩個部分所組成，安裝於喇叭之上，能完全包覆高音喇叭圓頂與喇叭錐體。堅固耐用的喇叭護網能保護喇叭，避免因外力撞擊和異物插入而損及音效表現。
在喇叭內部的音圈上有一層薄膜，可以在收到輸入訊號的時候產生訊號波形。它會將訊號波轉換成音訊波。聚丙烯是史上最輕巧的塑料發明之一，其輕巧、高強度、堅硬和耐高溫的特性，是製造喇叭薄膜的最佳材料。聚丙烯單體能呈現高品質的音樂，即使是極小的聲音訊號也能忠實反應，創造出清晰生動的音效。
高感度的軟布將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的單體時，軟布環繞組件會還原單體位置，以準備接收另一個聲音訊號。如此一來，低音喇叭就能捕捉每個訊號，將失真程度降到最低，無論音樂的播放音量大小，都能給您清澈流暢的音效。