搜尋關鍵字

CSP6921/00

CSP6921/00
  • -{discount-value}

    CSP6921/00

    CSP6921/00

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    CSP6921/00

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    CSP6921/00

    類似產品

    See all Unmapped

      堅固的聚丙烯單體能適應任何天候，保有相同的效能

      聚丙烯能適應任何天候，保有相同的效能，是製造喇叭單體薄膜的最佳材料。當氣候潮濕時，單體重量可能會增加，其敏感度可能會降低。當氣候炎熱時，單體 (或單體的一部分) 會膨脹變大。在這兩種情況下，音效可能會失真。不過，無論天候狀況為何，堅固的聚丙烯單體都不受這些問題影響，永遠都能發出清晰生動的音效。

      能精準搭配所有 16x24 公分的喇叭放置空間

      能精準搭配所有 16x24 公分的喇叭放置空間。

      時尚的喇叭護網能防止喇叭受損

      喇叭護網的時尚設計為您的愛車增添奢華美感。喇叭護網是由可拆卸的金屬網殼和塑膠環這兩個部分所組成，安裝於喇叭之上，能完全包覆高音喇叭圓頂與喇叭錐體。堅固耐用的喇叭護網能保護喇叭，避免因外力撞擊和異物插入而損及音效表現。

      只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作

      只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作。

      在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定

      在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定。

      柔軟 PEI 圓頂高音喇叭，創造溫暖且具質感的音色

      PEI (聚醚酰亞胺) 的重量輕巧、抗張強度高、穩定度高，並可耐高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些 PEI 圓頂能捕捉最高的音符，讓您的音樂充滿溫暖的全音域高音。圓頂形狀同時也帶來寬闊音場，無論您坐在車內哪個位置，都能清楚聽到美妙的高音。

      丁基 (Butyl) 橡膠包覆，帶給您最流暢的響應

      響應度極高的丁基橡膠將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的錐體時，堅硬但有彈性的丁基橡膠環繞組件能確保錐體不移位，在訊號很強的時候也能保護錐體，使其不受向上或向下的強大力量影響。如此一來，低音喇叭就能承受強力節拍的衝擊，即便是小型喇叭也能將失真程度降到最低，呈現出最流暢的低音響應。

      強力鐵氧體磁石可提供高功率效能

      鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。