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透過飛利浦車用立體聲喇叭 CSP7020 感受音樂之美。其 18 x 26 公分的 5 向式喇叭最高功率達 550 瓦，配備橢圓合成纖維單體加上柔軟 PEI 製成的圓頂高音喇叭，讓您盡情享受生動細膩的音樂和深沈渾厚的低音。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。
響應度極高的丁基橡膠將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的錐體時，堅硬但有彈性的丁基橡膠環繞組件能確保錐體不移位，在訊號很強的時候也能保護錐體，使其不受向上或向下的強大力量影響。如此一來，低音喇叭就能承受強力節拍的衝擊，即便是小型喇叭也能將失真程度降到最低，呈現出最流暢的低音響應。
喇叭護網的時尚設計為您的愛車增添奢華美感。喇叭護網是由可拆卸的金屬網殼和塑膠環這兩個部分所組成，安裝於喇叭之上，能完全包覆高音喇叭圓頂與喇叭錐體。堅固耐用的喇叭護網能保護喇叭，避免因外力撞擊和異物插入而損及音效表現。
PEI (聚醚酰亞胺) 的重量輕巧、抗張強度高、穩定度高，並可耐高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些 PEI 圓頂能捕捉最高的音符，讓您的音樂充滿溫暖的全音域高音。圓頂形狀同時也帶來寬闊音場，無論您坐在車內哪個位置，都能清楚聽到美妙的高音。
在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定。
只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作。
堅固的合成纖維單體能適應任何天候，保有相同的效能。
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