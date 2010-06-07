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透過飛利浦車用立體聲喇叭 CSQ405 感受音樂之美。這套 10 公分的雙向式喇叭最高功率達 110 瓦，配備輕質聚丙烯單體，加上柔軟 PEI 製成的圓頂高音喇叭，讓您享受音質清晰的生動音樂細節。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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在喇叭內部的音圈上有一層薄膜，可以在收到輸入訊號的時候產生訊號波形。它會將訊號波轉換成音訊波。聚丙烯是史上最輕巧的塑料發明之一，其輕巧、高強度、堅硬和耐高溫的特性，是製造喇叭薄膜的最佳材料。聚丙烯單體能呈現高品質的音樂，即使是極小的聲音訊號也能忠實反應，創造出清晰生動的音效。
高感度的軟布將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的單體時，軟布環繞組件會還原單體位置，以準備接收另一個聲音訊號。如此一來，低音喇叭就能捕捉每個訊號，將失真程度降到最低，無論音樂的播放音量大小，都能給您清澈流暢的音效。
PEI (聚醚酰亞胺) 的重量輕巧、抗張強度高、穩定度高，並可耐高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些 PEI 圓頂能捕捉最高的音符，讓您的音樂充滿溫暖的全音域高音。圓頂形狀同時也帶來寬闊音場，無論您坐在車內哪個位置，都能清楚聽到美妙的高音。
鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。
在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定。
能完美配合所有 10 公分的喇叭放置空間。
只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作。
聚丙烯能適應任何天候，保有相同的效能，是製造喇叭單體薄膜的最佳材料。當氣候潮濕時，單體重量可能會增加，其敏感度可能會降低。當氣候炎熱時，單體 (或單體的一部分) 會膨脹變大。在這兩種情況下，音效可能會失真。不過，無論天候狀況為何，堅固的聚丙烯單體都不受這些問題影響，永遠都能發出清晰生動的音效。
20 瓦 RMS 功率處理
音效
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