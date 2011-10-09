產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
DCD2030/98
輕鬆享受美妙音樂和精彩電影
透過這款飛利浦 DVD 超迷你音響，享受優質的電影和音樂聆賞體驗。無論是播放 iPod/iPhone/iPad 同時充電，還是透過 USB Direct 和 MP3 Link 使用 DVD、DivX、MP3-CD 及可攜式播放機，本產品的低音反射式喇叭都能呈現出優質低音，提升享受品質。
iPod/iPhone/iPad 擴充基座
低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。
Dolby 數位讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。無論您是觀賞 DVD、藍光光碟、電視或是下載內容，都能享有 Dolby 數位的優異音質。最棒的是，Dolby 數位技術也應用在電影或遊戲原聲帶製作上，因此現在您可盡情享受絕不失真的原音重現。無論在電影院，還是在家中，Dolby 數位都能營造優異的環繞音效體驗。
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。