Dolby 數位讓您享受極致的觀影體驗

Dolby 數位讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。無論您是觀賞 DVD、藍光光碟、電視或是下載內容，都能享有 Dolby 數位的優異音質。最棒的是，Dolby 數位技術也應用在電影或遊戲原聲帶製作上，因此現在您可盡情享受絕不失真的原音重現。無論在電影院，還是在家中，Dolby 數位都能營造優異的環繞音效體驗。