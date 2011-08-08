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DCD3020/96
輕鬆享受美妙音樂
聆聽 iPod/iPhone/iPad 上的音樂 - 只要直接連接即可，不必拆掉保護套。飛利浦 DVD 超迷你音響搭載 wOOx 超重低音技術，可完美呈現強力低音，同時還可播放 DVD、DivX 檔案、CD 與 MP3-CD
配備 30-pin 接頭
適用於 iPod/iPhone/iPad
DVD、CD、USB、FM
120W，低音反射器
為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。
在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。