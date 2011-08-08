播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電

為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。