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DCD7010/98
享受高傳真度的音樂與影片
透過這套豪華的鋁合金設備，享受 Hi-Fi 圓頂高音喇叭所帶來極度細緻且自然的音訊。聆聽 CD，或播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電。利用 HDMI 1080p 影像升級功能觀賞 DVD，享受精彩豐富的電影體驗。
iPod/iPhone/iPad 擴充基座
HDMI 1080p
RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。基本上，擴大機是受限於它們可以擴大的電能，而喇叭則是受限於在不讓音訊失真的狀況下，它們可以轉換成為音能的電能。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
高音及低音為等化器設定功能，可分別控制音訊裝置的高低頻音量。高音專門調整音樂中的高音振幅，低音則負責控制低音振幅。使用上、下方向鍵可讓使用者輕鬆增加或減少高低音；或將高低音設為水平，播放音樂錄製時所設定的原始高音與低音。高音及低音控制功能讓您隨心所欲聆聽音樂。
Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。