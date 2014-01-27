100 瓦 RMS 總輸出功率

RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。基本上，擴大機是受限於它們可以擴大的電能，而喇叭則是受限於在不讓音訊失真的狀況下，它們可以轉換成為音能的電能。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。