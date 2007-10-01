擴充基座娛樂系統 DCM230/12
享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂
以絕佳音質在飛利浦 DCM230 上盡情享受您的 iPod 音樂。俱備酷炫金屬外觀的時尚設計，時髦系統提供智慧型功能與總功率 30W RMS，讓您享受真正的動感音效。
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享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂
以絕佳音質在飛利浦 DCM230 上盡情享受您的 iPod 音樂。俱備酷炫金屬外觀的時尚設計，時髦系統提供智慧型功能與總功率 30W RMS，讓您享受真正的動感音效。
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享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂 MP3/WMA-CD 播放功能 USB Direct 播放 iPod 並同時充電
為 iPod 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將 iPod 連接到擴充基座娛樂系統，這樣就能以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心 iPod 沒電。您可以使用遙控器操控、選擇與播放 iPod 中的音樂。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為 iPod 充電。
適用攜帶式 USB MP3 隨身聽的 USB Direct 連線
在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。
播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。
動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
iPod 相容性
相容於
iPod
iPod mini
iPod nano
擁有彩色顯示功能的 iPod
iPod 第五代
播放音效
支架播放模式
為 iPod 充電
播放及暫停
下一首及前一首曲目
快速快轉及倒帶 載具類型 播放媒體
WMA-CD
MP3-CD
CD
CD-R
CD-RW 光碟播放模式
快速快轉/倒帶
搜尋下一首/前一首曲目
重複播放
隨機播放 可編排曲目
20
音效
輸出功率 (RMS)
2x15 W 音效系統
立體聲 喇叭類型
低音反射式喇叭系統 加強音效
動態低音增強效果 音量控制
音量控制增加/減少
調諧器/接收/傳送
調諧器波段 記憶選台
40 自動數位選台
有 RDS
電台名稱 天線
FM 天線
連線
USB
USB 主機 AUX 輸入
有 耳機
3.5 公釐
便利
顯示類型
LCD 背光
有 遙控器
多功能 鬧鐘 時鐘/版本
數位
電源
主電源
有
配件
附配件
AC 電源線
使用者手冊
產品保證書
遙控器
全球保證手冊
尺寸
產品厚度
200.5
mm 產品高度
140.5
mm 產品寬度
390
mm 內容物
箱內其他物品 AC 電源線 使用者手冊 產品保證書 遙控器 全球保證手冊
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