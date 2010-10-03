產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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DCM292/96
就要執著好聲音
飛利浦時尚型超迷你音響 DCM292 可讓您播放 iPhone/iPod 上的音樂，還能為 iPhone/iPod 充電。薄型、壁掛式設計，可配合任何裝潢風格。您可以聆聽 CD 音樂，也可以將可攜式播放機連接至 USB 或 MP3 Link，給您全方位的音樂饗宴。
iPod/iPhone 擴充基座
音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。
傳動滑蓋式前蓋板為系統的時尚設計更添細緻風味。造型與功能兼具的光碟蓋版，在您隨時想變換音樂的時候，只要按下按鈕，即可讓蓋板順暢地上下垂直滑動。在您輕鬆享受震憾音效的同時，也能經由透明窗口欣賞光碟轉動。
成功的結合超薄外型與多功能設計，飛利浦音響的精心設計與您的生活空間融為一體。音響底部的立架設計可讓裝置放在任何架子或櫃子上，既安全又美觀。若採用壁掛式，獨立的立架還可以靈活運用。