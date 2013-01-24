170° 鏡頭與 1080P HD 顯示器：提供更佳的視野

本款智慧型貓眼配備監控級的 170° 鏡頭，可吸收大量的光線，並搭配四個明亮的紅外線輔助燈與專業級的紅外線燈罩，即使在照明不足的環境下，也能提供更好的夜視效果。