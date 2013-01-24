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飛利浦 EasyKey Alpha 使用全自動榫眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，榫眼就會發出警報，提醒您門鎖狀態。
飛利浦 EasyKey Alpha 配有偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。
飛利浦 EasyKey Alpha 配有全方位的警報功能，不僅提高居家防盜層級，也能即時保障闔家平安，此外還可提醒您門鎖狀態，使用起來更方便。
在雙重驗證模式下，您可使用任兩因素 (指紋、密碼和門卡) 組合作為解鎖方案，確保居家的雙重安全。
IML 刷紋表面的硬度高於 2H。此外，它的防水、防潮機能也可防止指紋殘留。
推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手，直覺地觸摸感應器，成功驗驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。
出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟用此功能。在此模式下，從室內側開門便會觸發警報。此功能可有效警示安全隱患，並提升居家安全層級。
進階的全自動榫眼設計，可在成功驗證後立即解鎖。一經識別，便能直接推拉把手開門，大大簡化了門鎖的使用方式，實現快速又便利的出入體驗。
您可在出門前啟用安全把手功能。門上鎖後，室內側的把手將鎖定，以確保沒人可推壓室內側把手來開門。此功能可有效防止從室內側解鎖，從而消除安全隱患，並提高防盜成效。
鎖芯是控制開鎖的關鍵元件，可比作門鎖的心臟。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，在防範技巧性開鎖上展現高效能。
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