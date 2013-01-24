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推拉式智慧型門鎖

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  • 美好生活始於 Alpha 美好生活始於 Alpha 美好生活始於 Alpha
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    推拉式智慧型門鎖

    DDL111LAGGB/97

    美好生活始於 Alpha

    Alpha 型不僅提供快速解鎖和自動上鎖等簡約功能，讓生活更輕鬆，更具備雙重驗證和 C 級鎖芯，進一步確保安全性，絕對是智慧生活的可靠選擇。人體工學的設計，甚至讓開門變成一種享受。 查看所有優點

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      全自動化：更加安全，更加自由

      • 直覺的推拉使用
      • 手動觸碰喚醒系統
      • 自動鎖定功能
      關門後全然放心

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      飛利浦 EasyKey Alpha 使用全自動榫眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，榫眼就會發出警報，提醒您門鎖狀態。

      C 級鎖芯：更可靠、更安全

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      鎖芯是控制開鎖的關鍵元件，可比作門鎖的心臟。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，在防範技巧性開鎖上展現高效能。

      雙重驗證解鎖：安全第一

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      在雙重驗證模式下，您可使用任兩因素 (指紋、密碼和門卡) 組合作為解鎖方案，確保居家的雙重安全。

      即時保護您的密碼安全

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      飛利浦 EasyKey Alpha 配有偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

      IML 刷紋表面處理：光滑耐磨，始終如新

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      IML 刷紋表面的硬度高於 2H。此外，它的防水、防潮機能也可防止指紋殘留。

      直覺的指紋辨識機制：快速解鎖，一氣呵成

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      推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手，直覺地觸摸感應器，成功驗驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。

      隨時保護居家安全

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      飛利浦 EasyKey Alpha 配有全方位的警報功能，不僅提高居家防盜層級，也能即時保障闔家平安，此外還可提醒您門鎖狀態，使用起來更方便。

      單鍵外側強制鎖定：內側一解鎖立即發出警報

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      出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟用此功能。在此模式下，從室內側開門便會觸發警報。此功能可有效警示安全隱患，並提升居家安全層級。

      專利全自動榫眼：解鎖開門，一氣呵成

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      進階的全自動榫眼設計，可在成功驗證後立即解鎖。一經識別，便能直接推拉把手開門，大大簡化了門鎖的使用方式，實現快速又便利的出入體驗。

      安全把手：再也沒有安全隱患，出門在外加倍安心

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      您可在出門前啟用安全把手功能。門上鎖後，室內側的把手將鎖定，以確保沒人可推壓室內側把手來開門。此功能可有效防止從室內側解鎖，從而消除安全隱患，並提高防盜成效。

      技術規格

      • 出入解決方案

        藍牙
        卡片/鑰匙牌
        指紋
        機械鑰匙
        密碼/PIN 碼

      • 配件

        附屬電池
        4 顆 AA 鹼性電池
        證書
        鑽孔模板
        安裝配件
        機械鑰匙
        2 把鑰匙
        榫眼
        安裝板
        快速入門指南
        清潔墊
        智慧鑰匙牌
        2 張卡
        使用手冊
        保證卡

      • 設計和外觀

        顏色
        香檳金
        緊急逃生設計
        室內側快開榫眼
        人體工學設計
        推拉式把手設計
        指紋感應器
        半導體
        握把
        推拉式把手
        主要材質
        鋅合金和鋁合金
        表面處理
        電鍍質感

      • 輕鬆操作

        指示燈
        • 門鎖狀態提示
        • 低電量提示
        • 靜音狀態提示
        • 外側強制鎖定提示
        • 系統鎖定提示
        語音指引
        人聲指引

      • 安裝

        開門方向
        • 向左向內開
        • 向左向外開
        • 向右向內開
        • 向右向外開
        門板厚度
        • 38-60 公釐
        • 60-90 公釐
        • 90-120 公釐
        • 其他*
        門板類型
        • 防盜門
        • 銅門
        • 木門
        多重鎖定點

      • 門鎖資料容量

        卡片/鑰匙牌
        最多 100
        指紋
        最多 100
        主 PIN 碼
        1
        一次性 PIN 碼
        1
        使用者 PIN 碼
        最多 10

      • 模式

        操作模式
        • 自動模式
        • 手動模式
        系統設定模式
        • 雙重驗證模式
        • 正常模式

      • 電力規格

        電池類型
        鹼性電池
        緊急電源供應
        5V 備用電力
        最大電池容量
        8 顆電池
        電源供應
        4 顆 AA 電池
        使用時間
        10 個月*
        工作電壓
        4.5-6V

      • 智慧鎖定功能

        警報功能
        • 防拆警報
        • 外側強制鎖定警報
        鎖定功能
        • 室內側鎖死
        • 系統鎖定
        榫眼
        • 全自動榫眼
        • 隱藏式 C 級鎖芯
        安全功能
        • 雙重驗證
        • 偽 PIN 碼
        • 外側強制鎖定功能
        • 安全把手功能

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