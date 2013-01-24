美好生活始於 Alpha

Alpha 型不僅提供快速解鎖和自動上鎖等簡約功能，讓生活更輕鬆，更具備雙重驗證和 C 級鎖芯，進一步確保安全性，絕對是智慧生活的可靠選擇。人體工學的設計，甚至讓開門變成一種享受。 查看所有優點