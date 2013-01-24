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飛利浦 9300 推拉式智慧型門鎖使用全自動榫眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，榫眼就會發出警示，提醒您門鎖狀態。
鎖芯是控制開鎖的關鍵元件。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，可有效防範技巧性開鎖。
[Open] (開啟)：在一秒內連按兩下按鈕即可解鎖，以避免兒童和寵物意外開鎖。[Close] (關閉)：按一下按鈕即可上鎖。長按該按鈕可啟用內側鎖死功能。您可以使用主 PIN 碼或機械鑰匙停用內側鎖死功能。同時按下 [Open] (開啟) 和 [Close] (關閉) 按鈕可啟用或停用感應解鎖功能。
您可以從遠端檢視解鎖記錄，並透過閘道隨時發佈一次性 PIN 碼。智慧型貓眼會拍攝相片或影片，當與門鎖綁定時，在異常警示下，能將相片或影片上傳至應用程式，讓使用者可以從門內和門外掌握各種不同狀況。
飛利浦智慧型門鎖採用隱藏式 PIN 碼技術，可讓您輸入任何亂數組合，只要連續輸入正確密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。
配備觸控式感應器與紅外線感應器，只要觸碰到觸控式感應器，且紅外線感應器偵測到障礙物時，門就會解鎖。
推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能為您帶來快速又便利的開門體驗。
出門之前，您可觸碰功能按鈕啟用外側強制鎖定功能，如此一來，從內側開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。
透過無線網路的連線，您可以從遠端管理門禁、即時監控門鎖狀態、隨時檢視門禁出入記錄，實現智慧型門鎖個人化管理。
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