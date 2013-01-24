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推拉鎖

DDL193LAFCG/97
  • 智慧生活 智慧生活 智慧生活
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    推拉鎖

    DDL193LAFCG/97

    智慧生活

    享受直覺式指紋驗證、完全自動開關及紅外線感應器帶來的絕佳便利性。連結至物聯網閘道器和智慧型貓眼，彈指之間即可守護居家安全。 查看所有優點

    推拉鎖

    智慧生活

    享受直覺式指紋驗證、完全自動開關及紅外線感應器帶來的絕佳便利性。連結至物聯網閘道器和智慧型貓眼，彈指之間即可守護居家安全。 查看所有優點

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      智慧生活

      物聯網時代的安全受到控管

      • 直覺的推拉設計
      • 自動鎖定功能
      • 室內紅外線感應器解鎖
      • 連結至物聯網閘道器
      關門後全然放心

      關門後全然放心

      飛利浦 9300 推拉式智慧型門鎖使用全自動榫眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，榫眼就會發出警示，提醒您門鎖狀態。

      更可靠的門鎖、更安全的居家環境

      更可靠的門鎖、更安全的居家環境

      鎖芯是控制開鎖的關鍵元件。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，可有效防範技巧性開鎖。

      加強保護兒童和寵物的安全

      加強保護兒童和寵物的安全

      [Open] (開啟)：在一秒內連按兩下按鈕即可解鎖，以避免兒童和寵物意外開鎖。[Close] (關閉)：按一下按鈕即可上鎖。長按該按鈕可啟用內側鎖死功能。您可以使用主 PIN 碼或機械鑰匙停用內側鎖死功能。同時按下 [Open] (開啟) 和 [Close] (關閉) 按鈕可啟用或停用感應解鎖功能。

      物聯網加強安全保障

      物聯網加強安全保障

      您可以從遠端檢視解鎖記錄，並透過閘道隨時發佈一次性 PIN 碼。智慧型貓眼會拍攝相片或影片，當與門鎖綁定時，在異常警示下，能將相片或影片上傳至應用程式，讓使用者可以從門內和門外掌握各種不同狀況。

      即時保護您的密碼安全

      即時保護您的密碼安全

      飛利浦智慧型門鎖採用隱藏式 PIN 碼技術，可讓您輸入任何亂數組合，只要連續輸入正確密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

      偵測到手部時解鎖

      偵測到手部時解鎖

      配備觸控式感應器與紅外線感應器，只要觸碰到觸控式感應器，且紅外線感應器偵測到障礙物時，門就會解鎖。

      快速解鎖，一氣呵成

      快速解鎖，一氣呵成

      推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能為您帶來快速又便利的開門體驗。

      內側一解鎖立即發出警示

      內側一解鎖立即發出警示

      出門之前，您可觸碰功能按鈕啟用外側強制鎖定功能，如此一來，從內側開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。

      連結未來生活

      連結未來生活

      透過無線網路的連線，您可以從遠端管理門禁、即時監控門鎖狀態、隨時檢視門禁出入記錄，實現智慧型門鎖個人化管理。

      技術規格

      • 出入解決方案

        藍牙
        卡片/鑰匙牌
        指紋
        機械鑰匙
        密碼/PIN 碼

      • 智慧鎖定功能

        警報功能
        • 防撬警報
        • 外側強制鎖定警報
        鎖定功能
        • 電子鎖死
        • 系統鎖定
        榫眼
        全自動榫眼
        安全功能
        • 雙重驗證
        • 偽 PIN 碼
        • 外側強制鎖定功能
        • 安全把手功能

      • 輕鬆操作

        指示燈
        • 門鎖狀態提示
        • 低電量提示
        • 靜音狀態提示
        • 外側強制鎖定提示
        • 系統鎖定提示
        語音指引
        人聲指引

      • 設計和外觀

        顏色
        紅銅
        緊急逃生設計
        室內側快開榫眼
        人體工學設計
        推拉式把手設計
        握把
        推拉式把手
        主要材質
        鋅合金
        表面處理
        電鍍質感
        指紋感應器
        半導體

      • 門鎖資料容量

        卡片/鑰匙牌
        最多 100
        指紋
        最多 100
        主 PIN 碼
        1
        一次性 PIN 碼
        1
        使用者 PIN 碼
        最多 10

      • 模式

        操作模式
        • 自動模式
        • 手動模式
        系統設定模式
        • 雙重驗證模式
        • 正常模式

      • 電力規格

        電池類型
        鹼性電池
        緊急電源供應
        5V 備用電力
        最大電池容量
        8 顆電池
        電源供應器
        4 顆 AA 電池
        使用時間
        10 個月*
        工作電壓
        4.5-6V

      • 安裝

        開門方向
        • 向左向內開
        • 向左向外開
        • 向右向內開
        • 向右向外開
        門板厚度
        • 38-60 公釐
        • 60-90 公釐
        • 90-120 公釐
        • 其他*
        門板類型
        • 防盜門
        • 銅門
        • 木門
        多重鎖定點

      • 配件

        附屬電池
        4 顆 AA 鹼性電池
        證書
        鑽孔模板
        安裝配件
        機械鑰匙
        2 把鑰匙
        榫眼
        安裝板
        快速入門指南
        清潔墊
        智慧鑰匙牌
        2 張卡
        使用手冊
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