產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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DDL193LAGBG/97
智慧生活
享受直覺式指紋驗證、完全自動開關及紅外線感應器帶來的絕佳便利性。連結至物聯網閘道器和智慧型貓眼，彈指之間即可守護居家安全。
直覺的推拉使用
自動鎖定功能
室內紅外線感應器解鎖
連結至物聯網閘道器
飛利浦 9300 推拉式智慧型門鎖使用全自動榫眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，榫眼就會發出警示，提醒您門鎖狀態。
鎖芯是控制開鎖的關鍵元件。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，可有效防範技巧性開鎖。
[Open] (開啟)：在一秒內連按兩下按鈕即可解鎖，以避免兒童和寵物意外開鎖。[Close] (關閉)：按一下按鈕即可上鎖。長按該按鈕可啟用內側鎖死功能。您可以使用主 PIN 碼或機械鑰匙停用內側鎖死功能。同時按下 [Open] (開啟) 和 [Close] (關閉) 按鈕可啟用或停用感應解鎖功能。
The Philips smart door viewer is not an attached accessory, which needs to be purchased separately.
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