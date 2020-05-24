加強保護兒童和寵物的安全

[Open] (開啟)：在一秒內連按兩下按鈕即可解鎖，以避免兒童和寵物意外開鎖。[Close] (關閉)：按一下按鈕即可上鎖。長按該按鈕可啟用內側鎖死功能。您可以使用主 PIN 碼或機械鑰匙停用內側鎖死功能。同時按下 [Open] (開啟) 和 [Close] (關閉) 按鈕可啟用或停用感應解鎖功能。