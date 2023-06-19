產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
DDL502Q00BB/00
時尚輕巧的設計
設計簡練精巧的飛利浦 DDL502-13HBS，設置快速簡單，無需安裝鎖體。適合家庭、工作室或商鋪環境使用。丟掉鑰匙吧，這款產品能輕鬆讓您享受智慧且便捷的開門體驗。
輕鬆組裝
半導體指紋感應器
應用程式智慧型控制
自動鎖定
使用 DDL502-13HBS 的半導體指紋感應器，只需指紋輕觸一下感應器，就能將門解鎖。辨識速度不超過 0.5 秒*，帶給您快速又便利的開門體驗。
將 DDL502-13HBS 鎖連線至飛利浦 EasyKey Plus 應用程式，就能存取如電池電量和活動記錄等資訊，甚至只要在最遠 10 公尺* 的距離內在手機上輕觸一下，就能將門解鎖。
我們的鎖採用霍爾感測器技術，當門在自動模式時，霍爾效應感測器偵測到關門信號時，可立即自動將門鎖上。門栓會立即彈出並完成鎖定，讓您可以放心外出。
0.5 秒：特指指紋辨識速度，資料來源內部測試報告。
應用程式：係指「飛利浦 EasyKey Plus」應用程式。(注意：如果要將鎖具資訊上傳至應用程式，必需將鎖具連線至應用程式。)
10 公尺：該距離是根據內部測試而定，可能會因使用環境和網路訊號而稍有不同。如需更精確的結果，請以實際使用情況為準。
真人語音導覽：預設為英文，並可透過鎖具設定輕鬆切換為其他語言。
10 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。
本產品圖片中展示的數位鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請根據實際使用情境來判斷數位鍵盤顯示狀態。