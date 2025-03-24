產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
DDL610LKCKB/00
遠端智慧控制
飛利浦 DDL610-5HBS 讓您深入探索即時遠端智慧控制的世界！將其連接到閘道、與手機同步，一切搞定！您已設定好，可從遠端解鎖，並能隨時隨地查看其存取記錄和警示。
搭配閘道使用*
遠端存取解鎖
按「0」鍵靜音
窺視孔入侵預防裝置
IP65 認證
連接至閘道後，DDL610-5HBS 可讓您輕鬆監控門鎖狀態、存取解鎖記錄、門鈴記錄，並透過行動應用程式查看警示記錄，且不受距離限制。
連線至閘道並點選應用程式的解鎖按鈕，即可遠端存取 DDL610-5HBS。只要一按即可開門，無論在家或出門在外都能享受便利的開門體驗。
將 DDL610-5HBS 連接至閘道後，請利用行動應用程式，從遠端產生並共用臨時 PIN 碼*。請從以下可用的選項中進行選擇：一次性代碼 *(限時 6 小時)、重複性代碼* 或限時代碼*，專為輕鬆符合各種訪客之需所打造。
閘道：隨附於配件，DDL610-5HBS 透過閘道連接至網路，即可遠端操作。
臨時 PIN 碼：一次性、重複性和限時代碼一併稱為臨時 PIN 碼。
一次性代碼：最多可在 1 小時內產生 10 個唯一限時一次性代碼。
重複性代碼：可在每週特定時間內重複使用的代碼。
限時代碼：代碼設定為在指定期間內有效。
0.5 秒：來源為內部測試報告資料。
10 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。
其他範圍：如果門的厚度超出這些範圍，請諮詢飛利浦授權的智慧鎖客戶服務中心或指定的離線經銷商。
產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。